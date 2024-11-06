Курс юаня к рублю снизился на Мосбирже на фоне преимущества Трампа

«Победа Трампа означает сильный доллар и отрицательно скажется на всех валютах развивающихся стран, победа Харрис — наоборот. Однако российский рубль сейчас почти не зависит от глобальных потоков капитала, поэтому двумя основными каналами влияния на курс российской валюты будут изменения цен на рынках энергоносителей и возможные надежды (или же, напротив, их исчезновение) на изменение санкционной истории и геополитической ситуации», — отмечал ранее главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.