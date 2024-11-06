Курс юаня к рублю снизился на Мосбирже на фоне преимущества Трампа

Курс юаня к рублю CNYRUB снижается на 0,55%, до ₽13,629 по состоянию на 10:10 мск, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило ₽13,5055 (минус 1,45% к закрытию предыдущей торговой сессии).
Фьючерс на валютную пару доллар-рубль (Si) и исполнением в декабре 2020 года на 10:15 мск прибавляет 0,23%, до ₽97 975, что соответствует курсу доллара на уровне ₽97,98. Это значение близко к официально установленному курсу доллара ЦБ на 6 ноября — ₽98,0562.
На российском межбанковском рынке, согласно данным на сайте «Финама», доллар к рублю утром 6 ноября котируется по курсу ₽98,0021 (+0,21% к закрытию предыдущего торгового дня).
«Победа Трампа означает сильный доллар и отрицательно скажется на всех валютах развивающихся стран, победа Харрис — наоборот. Однако российский рубль сейчас почти не зависит от глобальных потоков капитала, поэтому двумя основными каналами влияния на курс российской валюты будут изменения цен на рынках энергоносителей и возможные надежды (или же, напротив, их исчезновение) на изменение санкционной истории и геополитической ситуации», — отмечал ранее главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.
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