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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а основной индекс пробил отметку в 2,7 тысячи пунктов, следует из данных Московской биржи.

Источник: Reuters

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подскакивает на 3,2%, до 2700,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 3,1%, до 907,41 пункта.

Среди голубых фишек лидируют акции «Газпрома», дорожающие примерно на 6%.

На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.