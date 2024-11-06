Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подскакивает на 3,2%, до 2700,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях — на 3,1%, до 907,41 пункта.
Среди голубых фишек лидируют акции «Газпрома», дорожающие примерно на 6%.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.