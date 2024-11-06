Эксперт назвала способы распознать мошенничество с недвижимостью

Она напомнила, что, по данным МВД России, за последние два года количество случаев мошенничества с недвижимостью в стране выросло на 15−20%.
«Мошенники активно применяют технологии социального инжиниринга, длительное время “обрабатывая” жертву. Преступники могут представиться сотрудниками различных ведомств — от ФСБ и прокуратуры до Центробанка и Пенсионного фонда», — уточнила Красовская.
Если поступил звонок от некого уполномоченного лица, эксперт посоветовала узнать о нем всю информацию — фамилию, имя, а также полное название организации и отдела, затем прекратить звонок и проверить эти данные по официальным контактам ведомства.
«Кроме того, преступники уже освоили такие современные технологии, как подмена лица и голоса при общении по телефону или в мессенджерах. Аферисты притворяются знакомым или даже близким человеком жертвы, чтобы, например, убедить человека перевести полученные деньги за недвижимость или предоставить доступ к личному кабинету в банке», — предупредила она.
По ее словам, в основном целями становятся пожилые люди — наиболее доверчивая и восприимчивая к внешнему влиянию категория граждан. Их запугивают угрозой кражи жилья и принуждают к срочной продаже и переводу денег на якобы защищенные счета.
Красовская отметила, что мошенников часто выдает их поведение. Они могут запугивать собственника или назойливо торопить со сделкой, сильно нервничать при личной встрече и теряться при ответах даже на самые простые вопросы.
Чтобы не купить квартиру у мошенников, перед сделкой эксперт порекомендовала пообщаться с будущими соседями, подробно узнать историю квартиры и проверить отсутствие долгов по коммунальным платежам. Особенно внимательно надо быть со сделками, в которых участвует пожилой человек или в предыдущей сделке продавец был старше 65 лет и за этим последовала очень быстрая перепродажа, предупредила она.
«Чтобы обезопасить себя от мошенников, важно доверять только профессионалам, внимательно изучать все документы, не соглашаться на подозрительные финансовые операции, а также пользоваться юридической проверкой недвижимости», — подытожила Красовская.
В конце октября «Известия» выяснили, что в России могут ввести регулирование риелторской деятельности. Такой законопроект был подготовлен с участием бизнес-сообщества зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции «Единая Россия» Светланой Разворотневой. Отмечалось, что только налоговый эффект от обеления этого рынка составит более 10 млрд рублей в год. Главная причина разработки законопроекта — это то, что граждане не защищены от мошенников, заявила «Известиям» Разворотнева.