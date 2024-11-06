Эксперт назвала способы распознать мошенничество с недвижимостью

Чтобы не купить квартиру у мошенников, перед сделкой эксперт порекомендовала пообщаться с будущими соседями, подробно узнать историю квартиры и проверить отсутствие долгов по коммунальным платежам. Особенно внимательно надо быть со сделками, в которых участвует пожилой человек или в предыдущей сделке продавец был старше 65 лет и за этим последовала очень быстрая перепродажа, предупредила она.