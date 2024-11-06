Бывший руководитель ОДК Вадим Бадеха возглавил ОАК

«Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы Объединенной двигателестроительной корпорации», — сказано в сообщении.
О том, что новым гендиректором ОАК «с большой долей вероятности» станет Бадеха, 4 ноября рассказал источник РБК в «Ростехе» и подтвердил собеседник в ОДК.
Предыдущий глава ОАК Юрий Слюсарь стал врио губернатора Ростовской области.
Генеральным директором ОДК вместо Бадехи станет Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов».
Под руководством Бадехи ОДК успешно нарастила объем производства высокотехнологичной продукции, подчеркнули в Ростехе. В частности, был увеличен выпуск газотурбинных двигателей, полностью выполнялся гособоронзаказ. Стартовали программы трансформации предприятий ОДК, было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов и др.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов после назначения Бадехи заявил, что кадровые перестановки в авиационном кластере госкорпорации «будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа».
«Уверен, что на посту генерального директора ОАК Вадим Бадеха сможет применить наработанные компетенции и придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов», — сказал он.
Бадехе 45 лет, он родился в Свердловской области. В 2007 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», с 2006 года работает в авиастроительной отрасли. В 2006—2007 годах был заместителем генерального директора ЗАО «Русская вертолетная компания», в 2007—2010 годах занимал руководящие должности в ОАО «Вертолетная сервисная компания». В 2009-м был назначен на должность гендиректора Уральского завода гражданской авиации. Пост гендиректора ОДК занимал с февраля 2023 года.