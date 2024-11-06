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Бывший руководитель ОДК Вадим Бадеха возглавил ОАК

Бадеха, ранее возглавлявший ОДК, стал руководителем Объединенной авиастроительной корпорации, его сменит Александр Грачев. Предыдущий глава ОАК Юрий Слюсарь назначен врио губернатора Ростовской области.

Источник: Reuters

Бывший гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха возглавил Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил Ростех, куда входят оба предприятия.

«Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы Объединенной двигателестроительной корпорации», — сказано в сообщении.

О том, что новым гендиректором ОАК «с большой долей вероятности» станет Бадеха, 4 ноября рассказал источник РБК в «Ростехе» и подтвердил собеседник в ОДК.

Предыдущий глава ОАК Юрий Слюсарь стал врио губернатора Ростовской области.

Генеральным директором ОДК вместо Бадехи станет Александр Грачев, до этого возглавлявший «ОДК-Климов».

Под руководством Бадехи ОДК успешно нарастила объем производства высокотехнологичной продукции, подчеркнули в Ростехе. В частности, был увеличен выпуск газотурбинных двигателей, полностью выполнялся гособоронзаказ. Стартовали программы трансформации предприятий ОДК, было начато серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистральных самолетов и др.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов после назначения Бадехи заявил, что кадровые перестановки в авиационном кластере госкорпорации «будут способствовать реализации государственной программы развития авиационной отрасли до 2030 года, а также ритмичному выполнению гособоронзаказа».

«Уверен, что на посту генерального директора ОАК Вадим Бадеха сможет применить наработанные компетенции и придать серьезный импульс массовому строительству гражданских самолетов», — сказал он.

Бадехе 45 лет, он родился в Свердловской области. В 2007 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», с 2006 года работает в авиастроительной отрасли. В 2006—2007 годах был заместителем генерального директора ЗАО «Русская вертолетная компания», в 2007—2010 годах занимал руководящие должности в ОАО «Вертолетная сервисная компания». В 2009-м был назначен на должность гендиректора Уральского завода гражданской авиации. Пост гендиректора ОДК занимал с февраля 2023 года.