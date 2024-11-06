Бывший руководитель ОДК Вадим Бадеха возглавил ОАК

Бадехе 45 лет, он родился в Свердловской области. В 2007 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», с 2006 года работает в авиастроительной отрасли. В 2006—2007 годах был заместителем генерального директора ЗАО «Русская вертолетная компания», в 2007—2010 годах занимал руководящие должности в ОАО «Вертолетная сервисная компания». В 2009-м был назначен на должность гендиректора Уральского завода гражданской авиации. Пост гендиректора ОДК занимал с февраля 2023 года.