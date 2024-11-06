Букмекеры спрогнозировали, кто одержит уверенную победу на выборах в США

По информации сервиса, вероятность победы Трампа оценивается букмекерами в 71,1% против 28,9% у Харрис. При этом Трамп, по мнению букмекеров, имеет лучшие шансы на победу в шести из семи колеблющихся штатов: 89% в Аризоне, 88% в Джорджии, 87% в Северной Каролине, 66% в Неваде, 60% в Пенсильвании и 58% в Висконсине. Харрис в то же время незначительно опережает Трампа лишь в Мичигане с 52% вероятности победы.