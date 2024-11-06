Акции Trump Media Technology подорожали на постторгах

Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. И решающим будет исход голосования в «колеблющихся» штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.