Акции немецкого автопрома упали из-за риска введения пошлин Трампом

Немецкие автопроизводители управляют несколькими заводами в США, где производят автомобили как для внутренних покупателей, так и на экспорт. Любые ответные меры со стороны Европы могут усугубить последствия торгового конфликта. Конфликт с США создаст еще одну проблему для немецких компаний, которые и так сталкиваются с жесткой ценовой конкуренцией в Китае и сдержанным спросом на автомобили в Европе. Так компания BMW в среду сообщила о падении прибыли в третьем квартале на 61% из-за сокращения продаж в Китае.