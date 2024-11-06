Акции немецкого автопрома упали из-за риска введения пошлин Трампом

Акции немецких автопроизводителей обвалились на торгах 6 ноября из-за опасений, что США повысят пошлины на импортные автомобили после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет Bloomberg. Акции BMW, к середине дня упали почти на 7% на торгах во Франкфурте. Бумаги производителя спорткаров Porsche упали до минимума с начала торгов акциями на бирже более двух лет назад. По состоянию на 15:40 мск бумаги BMW теряли 5,7%, акции Porsche — 4,1%, бумаги Mercedes-Benz Group — 5,4%, а акции Volkswagen AG — 3,5%.
Во вторник, 5 ноября, в США прошли 60-е президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. По предварительным данным, он набрал 277 голосов, тогда как его соперница, действующий вице-президент страны Камала Харрис — 226. Ранее, в случае победы на президентских выборах, Дональд Трамп пообещал введение новых пошлин в размере 10−20% на весь без исключения импорт. Он планирует ввести пошлины на импортные автомобили, поставляемые в США, чтобы защитить внутренние рабочие места.
Дополнительные пошлины навредят немецким автопроизводителям, которые отправляют больше автомобилей в США, чем в любую другую страну, отмечает Bloomberg. Этот рынок становится для них все более прибыльным из-за устойчивого спроса на большие внедорожники и более медленного перехода на электромобили, чем в Европе, что позволяет им продавать больше более прибыльных моделей с двигателями внутреннего сгорания.
Немецкие автопроизводители управляют несколькими заводами в США, где производят автомобили как для внутренних покупателей, так и на экспорт. Любые ответные меры со стороны Европы могут усугубить последствия торгового конфликта. Конфликт с США создаст еще одну проблему для немецких компаний, которые и так сталкиваются с жесткой ценовой конкуренцией в Китае и сдержанным спросом на автомобили в Европе. Так компания BMW в среду сообщила о падении прибыли в третьем квартале на 61% из-за сокращения продаж в Китае.
Инвестиционный стратег брокерской компании RoboMarkets Юрген Молнар заявил, что, хотя BMW в основном винит в падении своей квартальной прибыли слабость экономики Китая, «карательные пошлины», которыми угрожает Трамп, вероятно, станут еще одним негативным фактором.
«Трамп преследует явно протекционистскую политику, которая опирается на более высокие импортные пошлины и большие ограничения международной торговли», — заявил президент немецкого института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст.
На рынок США пришлось 12,9% из 3,1 млн немецких легковых автомобилей, экспортированных в 2023 году, что сделало его крупнейшим экспортным рынком для автопроизводителей крупнейшей экономики Европы, сообщил Reuters.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что если США увеличат пошлины на 7,5−17,5%, это окажет наибольшее негативное влияние на производителя автомобилей Volvo Cars, за которым следуют Mercedes, Porsche, BMW и Volkswagen.