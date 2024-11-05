X5 запросит у «ИКС 5» денежную компенсацию за нераспределенные акции

Акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V., бывшей головной компании «ИКС 5», на внеочередном общем собрании проголосовали за получение денежной компенсации от российского ретейлера за оставшиеся нераспределенными бумаги компании. Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group.
У акционеров было два варианта:
- X5 Retail Group N.V. выкупит оставшиеся нераспределенными около 10,22% акций;
- X5 Retail Group N.V. потребует выплаты денежной компенсации по этим бумагам.
99,22% голосов было отдано за то, чтобы потребовать компенсацию.
На основании этих результатов голосования нидерландская компания официально запросит у российской компании «Корпоративный центр ИКС 5» денежную компенсацию за нераспределенные акции. В соответствии с постановлением правительства России № 1835 от 1 ноября 2023 года денежная компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, то есть в конечном итоге 1 февраля 2025 года, говорится в сообщении. После получения средств компания планирует распределить денежные средства среди имеющих на это право владельцев расписок (ГДР). Сбор заявок будет проходить до 31 декабря 2024 года.
Доля нераспределенных акций составляет около 10,22% капитала. Нераспределенные акции возникли вследствие запущенной в мае 2024 года оферты «Корпоративный центр ИКС 5», в результате которой большая часть владельцев бумаг нидерландской компании стали акционерами российской компании.
По оценке «БКС Мир инвестиций» сумма, которую перечислит «Корпоративный Центр ИКС 5», может составить до ₽35 млрд за 10,22% нераспределенную долю голландского холдинга в ПАО по установленной цене не более ₽1259. Эта оценка стоимости компании после 50%-ного дисконта, требуемого для одобрения сделок правкомиссией по иностранным инвестициям.
В начале марта российская «дочка» группы X5 Retail Group — ООО «Корпоративный центр X5» — была включена в список ЭЗО (экономически значимых организаций), что позволяет контролирующим акционерам переводить в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных стран.
В марте Минпромторг подал в Арбитражный суд Московской области иск о приостановке прав X5 Group на «дочку» в России — ООО «Корпоративный центр ИКС 5». Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение привело к немедленной утрате X5 Retail Group права собственности и контроля над компанией «Корпоративный центр X5».
Торги расписками нидерландской X5 Retail Group N.V. (FIVE) на Московской бирже были приостановлены в апреле в связи с редомициляцией компании в Россию. Мосбиржа 25 ноября 2024 года проведет делистинг депозитарных расписок нидерландской X5 Retail Group N.V. Как ожидается, Мосбиржа начнет торги акциями российской «ИКС 5», управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», с 9 января 2025 года. Биржа включила акции «Корпоративный центр ИКС 5» в первый уровень листинга.
«Пятерочка» (ранее это была головная структура будущего X5 Retail Group) провела IPO на Лондонской бирже (LSE) в 2005 году. Московская биржа начала торги глобальными депозитарными расписками Х5 в 2018 году. В том же году биржа включила бумаги X5 в индексы Мосбиржи и РТС.