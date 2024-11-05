X5 запросит у «ИКС 5» денежную компенсацию за нераспределенные акции

На основании этих результатов голосования нидерландская компания официально запросит у российской компании «Корпоративный центр ИКС 5» денежную компенсацию за нераспределенные акции. В соответствии с постановлением правительства России № 1835 от 1 ноября 2023 года денежная компенсация должна быть выплачена в течение трех месяцев, то есть в конечном итоге 1 февраля 2025 года, говорится в сообщении. После получения средств компания планирует распределить денежные средства среди имеющих на это право владельцев расписок (ГДР). Сбор заявок будет проходить до 31 декабря 2024 года.