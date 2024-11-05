Выдачи ипотеки в России в октябре снизились на четверть

По информации кредитной организации, в целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей — примерно на треть меньше, чем за аналогичный период 2023-го. В банке уточнили, что на фоне высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. Средний «чек» ипотеки сократился: по итогам октября он составил 4,4 млн рублей, что на 440 тыс. меньше, чем в начале года.