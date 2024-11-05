Выборы в США, индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и «Роснефти»: дайджест

Выборы в США
Во вторник, 5 ноября, пройдут выборы 47-го президента США. За кресло главы государства борются республиканец Дональд Трамп (он был президентом в 2016—2020 годах) и демократ и действующий вице-президент Камала Харрис.
Борьба проходит на редкость ожесточенно, опросы показывали, что вперед вырывался то один кандидат, то другой. Согласно последнему опросу, проведенному PBS News/NPR/Marist, Камала Харрис опережает своего соперника на 4 п.п.
The Hill отмечает, что результаты этого опроса практически идентичны отмеченным в 2020 году, когда избранный президент-демократ Джо Байден пользовался поддержкой 51% респондентов, а Трамп — 47%.
Последний опрос по выборам в США показал результаты, идентичные 2020 году.
По данным последних опросов The New York Times, Трампа поддерживают 48% избирателей, Харрис — 49%.
Эксперты «Финама» полагают, что на этом фоне всплесков валатильности на российском рынке точно не избежать. «Как ни крути, а американский президент — фигура более чем важная, как для динамики финансовых рынков, так и глобальной экономики в целом», — отмечают эксперты.
«Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта», — не исключили аналитики «Т-Инвестиций». Однако, по словам экспертов, надеяться на быстрое урегулирование конфликта в случае победы Трампа не стоит. По словам самого республиканца, он не готов принять условия о нейтральном статусе Украины или остановить оборонные поставки США.
В «Т-Инвестициях» также считают, что итоги президентской гонки США могут повлиять на портфели инвесторов из России через цены на золото и сырье. В случае победы Трампа спрос на золото как защитный актив может вырасти из-за его непредсказуемости и радикальной экономической программы. На фоне роста цены золота выиграют российские золотодобывающие компании.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в субботу, 2 ноября, по итогам основной торговой сессии вырос на 0,76%, до 2594,38 пункта. На вечерней сессии российский рынок продолжил рост, индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 1,23%, до 2 606,28 пункта. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 2,48%.
Долларовый индекс РТС в субботу по итогам основной торговой сессии вырос на 0,65%, до 837,81 пункта.
По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», динамика российского рынка за последние несколько сессий выглядит довольно позитивно.
Если в ближайшие дни не произойдет каких-либо негативных событий, а к открытию торгов во вторник котировки нефти не покажут резкого снижения, то индекс Мосбиржи может продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе недельных максимумов на уровне 2630−2650 пунктов, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов, полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. На прошлой неделе индекс Мосбиржи опускался практически до сентябрьских минимумов, где проявилась покупательская активность. Тем не менее на этой неделе нельзя исключать повторного тестирования на прочность минимумов в области 2500 пунктов, если доходности ОФЗ продолжат повышаться, пролагает аналитик.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допустил, что в ближайшие сессии волатильность на рынке может вырасти — 5 ноября начинается президентское голосование в США, кроме того,
Для российского рынка, ориентированного на экспорт сырья, это важно — от американских решений зависит траектория рисковых и защитных активов, а также курс товарных фьючерсов, пишет Зельцер.
По его словам, фактор ФРС в целом позитивен для сырья и негативен для глобального доллара DXY — ожидается снижение ставки на 25 б.п. «С внутренней политикой Штатов все сложнее. Более того, есть и фактор биржевого сентимента — на фоне геополитического обострения в последние годы именно сейчас участники могут закладывать некоторые ожидания послабления», — полагает эксперт.
Акции «Газпрома» и «Роснефти»
«Газпром».
Акции «Газпрома» подскочили на 2,47% по итогам торгов в субботу, 2 ноября, и достигли ₽128,7 за бумагу. За последние две сессии котировки концерна суммарно прибавили 4,26%.
По словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, акции «Газпрома» подорожали на фоне роста цен на газ в Европе и прозвучавших заявлений властей Турции о том, что страна готова стать хабом по поставкам трубопроводного газа из России и других стран в Европу.
В пятницу, 1 ноября, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил в интервью газете Milliyet, что центр торговли газом в рамках проекта международного газового хаба откроют в Стамбуле в 2025 году.
«В течение 2025 года мы создадим мощную инфраструктуру, которая в партнерстве с Botas и “Газпромом” будет управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. Мы направили им меморандум о взаимопонимании», — сказал Байрактар.
В Турции создадут центр торговли газом в 2025 году.
«Роснефть».
Котировки «Роснефти» прибавили 2,85% по итогам торгов в субботу, достигнув ₽457 за бумагу. Акции нефтедобытчика также дорожают два дня подряд, за это время они выросли на 5,28%.
По словам управляющего активами Cresco Finance Степана Сумина, у бумаги есть три причины роста:
- фактор сильно перепроданности актива (за октябрь они упали более чем на 10%);
- улучшение динамики нефти;
- объявление дивидендов за 9 месяцев, годовая доходность которых может быть на уровне 12,5−14%.
В субботу компания сообщила, что 8 ноября совет директоров «Роснефти» обсудит на заседании рекомендацию по промежуточным дивидендам.
«Обычно компания платит по полугодиям, направляя 50% чистой прибыли. Поэтому ожидаем дивиденд около ₽36,5 с доходностью 8,1%. Суммарно за весь 2024 год дивидендная доходность может превысить 15% (вторая выплата будет следующим летом)», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽96,5, продать — по ₽95,1;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽96,59, продать — по ₽96,27.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽105,29, продать — по ₽105,21;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,6, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,7;
- Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,28, продать — по ₽14,15.
Другие важные события
Минфин опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в октябре.
Минфин анонсирует параметры запланированных аукционов по размещению ОФЗ.
США: выборы президента США.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:30 мск.
США: торговый баланс за сентябрь — 16:30 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit — за октябрь — 17:45 мск.
США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM — за октябрь — 18:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2594,38 (+0,76%).
Индекс РТС: 837,81 (+0,65%).
S&P 500: 5712,7 (-0,28%).
Dow Jones Industrial Average: 41 794,6 (-0,61%).
NASDAQ Composite: 18 179,98 (-0,33%).