Выборы в США, индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и «Роснефти»: дайджест

«Российский рынок может устроить ралли в случае победы Трампа на ожиданиях его участия в урегулировании геополитического конфликта», — не исключили аналитики «Т-Инвестиций». Однако, по словам экспертов, надеяться на быстрое урегулирование конфликта в случае победы Трампа не стоит. По словам самого республиканца, он не готов принять условия о нейтральном статусе Украины или остановить оборонные поставки США.