Власти запретили добровольный НДС для микробизнеса на «упрощенке»

Между тем эксперт «Контур. Школы» Михаил Пархоменко указывает на ряд рисков, которые будут сдерживать бизнес в переходе с ОСНО на «упрощенку». Так, например, компаниям придется значительно перестраивать систему налогового учета, так как правила учета расходов при УСН совсем другие и зависят от времени фактической оплаты, а не от реального осуществления расходов, отмечает он. Также, по его словам, поскольку расходы на УСН принимаются к учету по оплате, и в расходы включается вся стоимость основных средств единовременно, а не через амортизационные отчисления, то «прибыль» может быть распределена по годам очень неравномерно. «Один год может оказаться высокозатратным, если приобретено много основных средств, а другой, напротив, прибыльным, так как амортизация купленных основных средств не учитывается в расходах», — поясняет Пархоменко. Кроме того, по налогу на прибыль список расходов, уменьшающих налоговую базу, открыт, а это значит, что можно принимать в состав расходов любые затраты, связанные с ведением бизнеса, тогда как при УСН состав расходов строго регламентирован, и те расходы, что не поименованы в перечне, учесть не получится, предупреждает эксперт «Контур. Школы».