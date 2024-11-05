Власти запретили добровольный НДС для микробизнеса на «упрощенке»

С 2025 года, согласно налоговым изменениям лета этого года, компании и индивидуальные предприниматели (ИП), работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН, «упрощенка») признаются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). При этом если предприниматель сам захочет платить НДС, но его годовой доход ниже указанного в законе порога в 60 млн руб., то уплачивать налог добровольно по новой льготной ставке (5 или 7%) он не сможет. Такие выводы следуют из разъяснительного письма Минфина от 2 октября 2024 года, изученного РБК.
Минфин выпустил соответствующие разъяснения в связи с поступающими обращениями от предпринимателей, для которых стоял вопрос о добровольном отказе от освобождения от уплаты НДС.
Опрошенные эксперты указывают, что для малого бизнеса важно участвовать в цепочке НДС для повышения конкурентоспособности и привлекательности своего бизнеса для заказчиков.
Все налогоплательщики на УСН, чей доход не превысил 60 млн руб. или кто создан или зарегистрирован впервые, автоматически получают освобождение от уплаты НДС. «Отказ от освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, не предусмотрен», — указывает Минфин. Первоначальная версия законопроекта о налоговых изменениях, внесенная в июне в Госдуму, предполагала, что предприниматели на УСН с доходами меньше 60 млн руб. могут выбрать — платить НДС или получить освобождение от него, писал РБК.
В пресс-службе Минфина РБК сообщили, что налогоплательщики на УСН с доходами до 60 млн руб. и сейчас не платят НДС, поэтому принятым законом для этой категории лиц ничего не меняется. «При этом у налогоплательщиков при необходимости есть право выбрать другой налоговой режим», — отметили в пресс-службе. РБК направил запрос в ФНС.
Такие организации или ИП вправе выставить покупателю их товара счет-фактуру с выделением в нем НДС в размере 20% и, соответственно, в таком случае обязаны будут заплатить этот НДС в бюджет, говорится в методических рекомендациях Федеральной налоговой службы (ФНС) по НДС для УСН. Но принимать к вычету «входящий НДС» (заложенный в цену приобретаемых товаров) такие предприниматели на УСН не имеют права, указано там. То есть выставление освобожденными от уплаты НДС налогоплательщиками счетов-фактур будет для них экономически не выгодно, говорит руководитель налоговой практики МКА «Аронов и партнеры» Виталия Мурылева-Казак. Единственным бенефициаром от такой сделки будет покупатель, уплачивающий НДС в составе цены, поскольку он сможет принять его к вычету, добавляет она.
С января следующего года вступает в силу ряд изменений для УСН. В первую очередь, будут расширены лимиты для возможности применения спецрежима. Предельная величина доходов для перехода и сохранения «упрощенки» увеличится до 450 млн руб. в год, что выше прежнего порога в 265,8 млн руб. Кроме того, лимит по стоимости основных средств возрастает со 150 до 200 млн руб., что позволит инвестировать в оборудование и инфраструктуру без перехода на общую систему налогообложения (ОСНО).
Пользователи УСН становятся плательщиками НДС, однако при доходе до 60 млн руб. в год будет действовать освобождение от этой обязанности. Если доход за предыдущий год будет от 60 до 250 млн руб., то «специальная» ставка НДС составит 5%. Если сумма доходов предпринимателя составит от 250 до 450 млн руб., то ставка НДС будет 7%. Что касается ОСНО, то с 2025 года увеличивается ставка налога на прибыль организаций — с 20 до 25%.
«Освобождение от НДС при выручке до 60 млн руб. применяется автоматически и от него нельзя отказаться. На мой взгляд, это было очевидно и из текста закона, но, конечно, четкое указание Минфина добавило ясности», — отмечает партнер Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
По мнению руководителя отдела финансово-экономических исследований экспертной компании «АльфаПро» Людмилы Хапугиной, дать возможность бизнесу добровольно уплачивать НДС по специальным ставкам 5 или 7% даже при недостижении лимита в 60 млн руб. означало бы диспозитивность (самостоятельное, свободное распоряжение своими правами. — РБК) стандартных условий УСН. «Иными словами, один бизнесмен на УСН с малыми оборотами платит НДС по ставке 5/7%, а другой не хочет и не платит. А налог — это обязательный платеж, диспозитивность в таком случае будет противоречить самому понятию налога», — отмечает Хапугина.
Зачем бизнесу добровольно платить НДС
Уплата НДС выгодна некоторым «упрощенцам», чтобы сделать их бизнес более привлекательным для заказчиков, поясняет Мурылева-Казак. «Например, нам известны случаи, когда средний и крупный бизнес отказывается от работы с “упрощенцами”, поскольку они не платят НДС и покупатель не может принять его к вычету», — отмечает она. Сохранение возможности для «упрощенцев» с доходами до 60 млн руб. права на выставление счетов-фактур с НДС позволило бы повысить конкурентоспособность малого бизнеса, согласна руководитель налоговой практики FTL Advisers Юлия Завьялова. «Больше вариативности в применении режима УСН (льготы) позволило бы налогоплательщикам не потерять своих клиентов-организаций, плательщиков НДС», — поясняет Завьялова.
Освобождение от НДС выгодно только в отношениях В2С («бизнес для потребителя»), тогда оно действительно работает как льгота (в этом случае конечная цена товара для потребителя определяется без НДС, и этот налог предпринимателем не платится. — РБК), указывает руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадим Зарипов. Если же покупатель товара у малого предпринимателя — плательщик НДС, то освобождение первого от НДС приводит к потере вычетов в цепочке операций и повышению налоговой нагрузки в этой цепочке, а не к снижению, подчеркивает Зарипов. «Поэтому в желании быть плательщиком НДС нет ничего странного. Просто надо различать два сектора экономики», — отмечает он.
Зарипов напоминает, что, понимая важность участия в НДС-обороте, законодатель с 2019 года разрешил небольшим плательщикам Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН, специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей сельскохозяйственной продукции) быть плательщиками НДС.
Остаются ли способы платить НДС при доходах до ₽60 млн
По мнению Зарипова, освобождение «упрощенцев» от НДС — это право, а не обязанность, поэтому если нет прямого запрета в законе, от освобождения можно отказаться. К тому же, по его словам, этот вопрос уже давно разрешен в законодательстве и судебной практике. «В п. 5 ст. 173 Налогового кодекса предусмотрена ситуация, когда лицо, освобожденное от обязанностей плательщика НДС, выставляет счет-фактуру и указывает в нем НДС. То есть законодатель признает такую возможность и лишь определяет последствия этого», — аргументирует Зарипов.
Эксперт подтверждает, что с 2025 года «упрощенец-освобожденец» сможет выставлять счет-фактуру с НДС. Однако, по его мнению, он также сможет использовать вычеты НДС, уплаченного поставщикам в составе цены за приобретенные у них товары (ФНС так не считает. — РБК). «То есть потерь вычета не возникнет и НДС-цепочка будет сформирована корректно», — убежден Зарипов. В обоснование своей позиции он ссылается на пункты 5 и 6 постановления пленума ВАС от 30 мая 2014 года: пленум ВАС разъяснил, что если счет-фактуру выставило лицо, не имеющее статуса плательщика НДС, то оно не может применять вычеты на сумму НДС от своих поставщиков, а если счет выставил плательщик НДС, то право на вычет есть.
Минфин в разъяснительном письме указывает, что изложенная в нем позиция «не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме».
Зарипов оговаривается, что, по его мнению, пока в Налоговом кодексе не указано иное, автоматически освобожденным от уплаты НДС предпринимателям на УСН по желанию придется выставлять в счете-фактуре НДС по ставке 20%, используя вычет по своим закупкам. Было бы разумно также дать возможность таким «упрощенцам» выставлять покупателю НДС по специальной ставке 5% без вычетов.
Если предприниматель хочет быть частью цепочки НДС, он может отказаться от применения УСН и перейти на общий режим налогообложения и реализовывать товары с НДС 20% или 10%, говорит Хапугина.
Какие плюсы могли бы быть от перехода на НДС по желанию
В свежем номере «Финансового журнала» опубликована статья экспертов Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, в которой они провели первичный анализ доли плательщиков УСН и налога на прибыль организаций, которые будут затронуты налоговыми нововведениями. Авторы статьи приходят к выводу, что в структуре налогоплательщиков — как в случае УСН, так и в случае налога на прибыль — заметен сдвиг в сторону более низких доходов. Так, по их подсчетам, порядка 70% плательщиков налога на прибыль (ОСНО) и 90% организаций, применяющих УСН, имеют доходы менее 60 млн руб. в год. Оценки основаны на данных за период 2019- 2022 годов из таких источников, как реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, некоторые формы статистической налоговой отчетности ФНС, информационный ресурс СПАРК.
Кроме того, ориентировочно 87% юрлиц на ОСНО могли бы по формальным критериям перейти на УСН. Тот факт, что этого не происходило до 2025 года, авторы интерпретируют так: у большинства юридических лиц на ОСНО решение не использовать УСН может быть связано с неудобством этого режима — в частности, с невозможностью участвовать в цепочках НДС, что лишает их сотрудничества с компаниями, использующими ОСНО. «Включение компаний, применяющих УСН, в цепочку НДС могло бы быть выгодным для них, несмотря на увеличение связанной с этим административной нагрузки», — утверждают авторы работы.
Стоит ли ожидать перетекания бизнеса на «упрощенку»
Признание компаний, применяющих УСН, плательщиками НДС может способствовать большей привлекательности режима УСН для налогоплательщиков, считают эксперты НИФИ Минфина. «Именно отсутствие НДС было одним из факторов, который сдерживал взаимодействие крупного и мелкого бизнеса. Это важно для наиболее развитых компаний из МСП», — согласен директор ИНП РАН Александр Широв.
Между тем эксперт «Контур. Школы» Михаил Пархоменко указывает на ряд рисков, которые будут сдерживать бизнес в переходе с ОСНО на «упрощенку». Так, например, компаниям придется значительно перестраивать систему налогового учета, так как правила учета расходов при УСН совсем другие и зависят от времени фактической оплаты, а не от реального осуществления расходов, отмечает он. Также, по его словам, поскольку расходы на УСН принимаются к учету по оплате, и в расходы включается вся стоимость основных средств единовременно, а не через амортизационные отчисления, то «прибыль» может быть распределена по годам очень неравномерно. «Один год может оказаться высокозатратным, если приобретено много основных средств, а другой, напротив, прибыльным, так как амортизация купленных основных средств не учитывается в расходах», — поясняет Пархоменко. Кроме того, по налогу на прибыль список расходов, уменьшающих налоговую базу, открыт, а это значит, что можно принимать в состав расходов любые затраты, связанные с ведением бизнеса, тогда как при УСН состав расходов строго регламентирован, и те расходы, что не поименованы в перечне, учесть не получится, предупреждает эксперт «Контур. Школы».
По мнению Болдиновой, возможность применения НДС для микробизнеса в добровольном порядке не отразилась бы на привлекательности УСН. «Другое дело, что установленный законом лимит в 60 млн руб., после которого уплачивать НДС придется в любом случае, тоже очень низкий, а механизмов по его индексации законодатель пока не предусмотрел», — заключает юрист.