«Ведомости» сообщили о дефиците инженеров в России

Проблема с нехваткой инженеров будет сохраняться в России еще в течение пяти—десяти лет, заявил в начале года генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. По его словам, это время потребуется университетам, чтобы выпустить достаточно специалистов. Кроме того, рынок должен за эти годы повысить «привлекательность профессии», чтобы процент выпускников, которые хотят работать по специальности, постепенно увеличивался.