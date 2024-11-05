«Ведомости» сообщили о дефиците инженеров в России

Так, каждая пятая компания в стране находится в поисках таких специалистов. При этом за первую половину 2024 года их зарплаты выросли на 16−24%.
Как отметила топ-менеджер, дефицит наблюдается в отношении практически всех инженерных специальностей. В частности, компании нуждаются почти в 30 тыс. инженеров-проектировщиков, а также в 20,4 тыс. инженеров-технологов. По данным Хабы, эти профессии наиболее востребованы в инженерной сфере.
Проблема с нехваткой инженеров будет сохраняться в России еще в течение пяти—десяти лет, заявил в начале года генеральный директор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. По его словам, это время потребуется университетам, чтобы выпустить достаточно специалистов. Кроме того, рынок должен за эти годы повысить «привлекательность профессии», чтобы процент выпускников, которые хотят работать по специальности, постепенно увеличивался.
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