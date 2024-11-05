Терпение — и труд: иностранцам выдали на 40% больше разрешений на работу в РФ

Число разрешений на работу в России для мигрантов за девять месяцев 2024-го увеличилось на 40%, до 120 тыс., сообщили «Известиям» в МВД. Этот документ выдается гражданам стран, с которыми у РФ визовый режим: их оформляет приглашающая компания по квоте. В частности, больше разрешений выдали высококвалифицированным специалистам. При этом количество патентов, которые в основном получают мигранты из ближнего зарубежья преимущественно для физической работы, наоборот, снизилось на 100 тыс. — до 1,6 млн. Как меняется положение иностранцев на рынке труда в РФ и зачем нужны нововведения в законодательство в этой сфере — в материале «Известий».