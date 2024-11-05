Терпение — и труд: иностранцам выдали на 40% больше разрешений на работу в РФ

Число разрешений на работу в России для мигрантов за девять месяцев 2024-го увеличилось на 40%, до 120 тыс., сообщили «Известиям» в МВД. Этот документ выдается гражданам стран, с которыми у РФ визовый режим: их оформляет приглашающая компания по квоте. В частности, больше разрешений выдали высококвалифицированным специалистам. При этом количество патентов, которые в основном получают мигранты из ближнего зарубежья преимущественно для физической работы, наоборот, снизилось на 100 тыс. — до 1,6 млн. Как меняется положение иностранцев на рынке труда в РФ и зачем нужны нововведения в законодательство в этой сфере — в материале «Известий».
Зачем нужно разрешение на работу в РФ для иностранцев
В России возросло число легальных трудовых мигрантов. По итогам девяти месяцев 2024-го иностранным гражданам выдали 120,2 тыс. разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе МВД. В ведомстве уточнили: в том числе 34,9 тыс. документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года).
Разрешение на работу, как и патент, предоставляется иностранцам для деятельности в России. Но между ними есть различия. В первом случае речь идет об оформлении документов для людей из визовых стран, например Китая, США и Германии. Для того чтобы трудоустроить такого иностранца, компания сначала должна получить разрешение на привлечение сотрудника, а только потом оформить документ.
По нему человек может трудиться только в указанном регионе (но может и ездить в командировки) и по указанной профессии.
Речь идет, например, о медиках, инженерах, машинистах, уточнил независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. При этом высококвалифицированные специалисты могут быть заняты в любой профессии.
Рост разрешений на работу как у «голубых воротничков», так и у высококвалифицированного персонала обусловлен дефицитом кадров — когда крайне сложно заполнить вакансии за счет местных жителей, отметила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Безработица в России уже находится на рекордно низком уровне в 2,4%.
Она добавила: также число разрешений выросло из-за того, что больше людей в Россию стали приезжать из дружественных визовых стран — например, Китая или Монголии.
Как получить патент на работу в России
Патент, в свою очередь, нужно получать гражданам из безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. При этом работать человек может только в том регионе России, в котором ему выдали этот документ.
Однако оформлять патент не нужно иностранцам с разрешением на временное проживание (РВП), видом на жительство (ВНЖ), гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС — в него входят Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия), Украины, а также иностранцам с удостоверением беженца, переселенца.
Как заявили «Известиям» в МВД, число выданных за девять месяцев патентов сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн в 2024 году.
Мигранты, которые получили такой вид документов, чаще всего работают в такси, строительстве, торговле, ремонте и общепите, пояснил Вадим Коженов.
При этом число выдач РВП за этот период сократилось практически вдвое — до 38 тыс., сообщили в МВД. На 20% снизились оформления ВНЖ — до 169 тыс. за январь — сентябрь 2024-го.
Число патентов уменьшилось из-за усиления контроля за использованием иностранной рабочей силы, считает Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Работодатели стали более ответственно относиться к привлечению к труду иностранцев. Более того, ужесточился контроль за их въездом в Россию, добавила она.
Кроме того, сокращение числа выданных патентов произошло из-за роста его стоимости, сказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В частности, для Москвы и Московской области цена составляет 7,5 тыс. рублей — с 2020-го она увеличилась более чем на 40%.
Также в последние годы рубль ослаб примерно на 30%: в январе 2020-го доллар торговался по 65 рублей, а в ноябре 2024-го — по 97 рублей. Иностранцам становится менее выгодно получать зарплату в РФ.
Рынок труда в России в целом испытывает дефицит иностранных работников — это актуально еще с начала пандемии коронавируса. Снижение потока людей из-за рубежа будет поддерживать рост заработных плат в отдельных секторах экономики, отметил Александр Сафонов.
Как меняется миграционное законодательство в России
На ситуацию с мигрантами также влияют регуляторные изменения. С весны этого года серьезно ужесточилось миграционное законодательство. Одна из наиболее часто встречающихся схем незаконного пребывания в стране — фиктивные браки с гражданами РФ, которые позволяют упрощенно получить РВП и ВНЖ. А также рождение ребенка в России, помогающее легализоваться его родителям, разъяснил адвокат, старший партнер АБ города Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский.
Однако в 2024-м был принят закон, согласно которому получить РВП или ВНЖ вне квоты можно будет не раньше, чем через три года с момента вступления в брак или усыновления ребенка.
Еще одной из схем выступает фиктивная регистрация по месту пребывания, которая позволяет иностранцу узаконить свое нахождение на территории государства.
— Как правило, такие «резиновые» квартиры находятся в собственности социально неблагополучных граждан. Они за вознаграждение регистрируют неограниченное число мигрантов, которые по факту не проживают в этом помещении. Однако есть квартиры, которые представляют собой и нелегальные общежития, — отметил Сергей Узденский.
Впрочем, многие иностранцы поддерживают идею официальной регистрации, но сами арендодатели не хотят ставить мигрантов на учет и оплачивать дополнительные коммунальные расходы и налоги, добавил он.
Госдума 29 октября приняла закон об ужесточении уголовного наказания за организацию нелегальной миграции — за это может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Кроме того, предусмотрен штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей.
Также в июле Госдума узаконила введение режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Теперь вместе с режимами депортации и административного выдворения будет действовать режим высылки. Таких мигрантов внесут в спецреестр, а сами они должны сообщить правоохранителям о своем местоположении. Как отметил независимый эксперт по миграции Вадим Коженов, такие меры позволят избежать незаконных схем легализации.