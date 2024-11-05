Ссудное дело: власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

Власти намерены ввести многоуровневую систему защиты граждан от мошенничеств с оформлением на них кредитов. Об этом «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Гузнов. Законопроект уже разработан. Планируется ввести набор требований к банкам и МФО, в том числе это касается периода охлаждения. Финансовые организации также обяжут передавать данные о кредитах в БКИ за срок менее суток, сейчас это занимает до двух дней. Все уже согласились с необходимостью ввести этот инструмент — обсуждаются только детали, уточнил Алексей Гузнов. Поможет ли новая система побороть злоупотребления с заемными средствами — в материале «Известий».