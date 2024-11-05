Ссудное дело: власти готовят многоуровневую систему защиты от кредитных мошенников

Власти намерены ввести многоуровневую систему защиты граждан от мошенничеств с оформлением на них кредитов. Об этом «Известиям» рассказал зампред Центробанка Алексей Гузнов. Законопроект уже разработан. Планируется ввести набор требований к банкам и МФО, в том числе это касается периода охлаждения. Финансовые организации также обяжут передавать данные о кредитах в БКИ за срок менее суток, сейчас это занимает до двух дней. Все уже согласились с необходимостью ввести этот инструмент — обсуждаются только детали, уточнил Алексей Гузнов. Поможет ли новая система побороть злоупотребления с заемными средствами — в материале «Известий».
Как россиян будут защищать от кредитного мошенничества
В России готовят новую многоуровневую систему защиты населения от кредитного мошенничества. Законопроект уже разработан, он обсуждается с ведомствами, сообщил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, планируется ввести набор требований к кредитным и микрофинансовым организациям.
В частности, предлагается ввести обязательный «период охлаждения» по потребительским займам на сумму более 50 тыс. между заключением договора и получением денег, сообщали ранее в ЦБ. По инициативе регулятора для ссуд от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составит четыре часа, а для кредитов больше этой суммы — два дня. Эти требования не коснутся ипотеки, а также автокредитов в том случае, если деньги зачисляются сразу на счет автодилера. Такое предложение Банк России направил в Минфин.
Кроме того, планируется обязать банки передавать данные об оформлении ссуды в бюро кредитных историй (БКИ) за срок менее суток, рассказал Алексей Гузнов. Сейчас они должны это делать не позже, чем за два рабочих дня.
Зампред ЦБ добавил: ускорение передачи данных о выдаче кредита уже обсуждалось с банками и БКИ. Для этого им придется технически подготовиться. Новую систему защиты граждан от мошенничества также понадобится связать с уже существующим механизмом обеспечения безопасности переводов.
Власти согласились с необходимостью ввести этот инструмент для защиты потребителей. Сейчас обсуждаются лишь тонкости настройки, подчеркнул Алексей Гузнов.
Справка «Известий».
По статистике ЦБ, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства, заявляла в феврале 2024-го председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Всего за 2023 год злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций без согласия клиента (это на 33% больше, чем в 2022-м) и украсть 15,8 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Зачем банкам ускоренно передавать данные в БКИ.
Рассматривается кардинальное сокращение сроков отправки данных о предоставлении ссуды в БКИ до буквально десятков минут, подтвердил «Известиям» гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. При этом обсуждается передача информации не только об уже выданном кредите, но и о полученных, одобренных и отклоненных заявках, уточнил он.
Технически бюро поддержат и воплотят эту инициативу. Однако банкам, МФО и кредитным кооперативам (объединениям физлиц и юрлиц, которые кредитуют только своих участников) потребуется серьезная перенастройка — на нее уйдет не мало времени, отметил Михаил Алексин. Он пояснил: сейчас отправкой сведений занимаются бэк-офисные системы и подразделения, которые не проектировались для работы в онлайн-режиме.
Еще несколько лет назад кредиторы должны были передавать данные в БКИ не позднее, чем на пятый рабочий день после выдачи займа, а сейчас этот срок составляет уже два дня, подчеркну гендиректор ОКБ. По его словам, как только оперативный обмен сведениями станет обязанностью, он поможет предупреждать кредитное мошенничество.
Например, в случае со схемами веерной подачи заявок (когда под воздействием социальных инженеров человек берет сразу множество займов, а затем переводит средства злоумышленникам) это позволит избежать выдачи заемщику еще нескольких кредитов.
Передавать информацию не только о выданных кредитах, но и одобренных заявках может быть полезно, чтобы быстрее узнавать о мошенничестве, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, важно также оперативно доводить эту информацию до заемщика, чтобы он мог отказаться от ссуды еще до фактической выдачи денег. Чем раньше действия злоумышленников будут вскрыты, тем легче сократить негативные последствия, подчеркнул он.
В странах с системой передачи данных в реальном времени такой подход показал эффективность, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, Россия тоже может ввести аналогичное решение при технической готовности.
Как будет работать период охлаждения по кредитам
Установка периода охлаждения по необеспеченным кредитам также сможет обезопасить заемщиков, которые пытаются получить деньги под воздействием мошенников, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там объяснили: как правило, злоумышленники, использующие социальную инженерию, пытаются создать чувство срочности и страха. В состоянии стресса люди склонны действовать импульсивно, отключать критическое мышление, и их легче обмануть.
В ВТБ добавили: важно, чтобы в законе был четко установлен порядок выявления признаков такого мошенничества — когда кредитный договор заключается без добровольного согласия клиента. Если финорганизация нарушит его, то потеряет право требовать от заемщика погашения ссуды.
— За счет отсрочки (периода охлаждения) клиент будет иметь возможность изменить решение или отказаться от кредита, отреагировав, например, на предупреждения сотрудников банка, близких и родственников, — сообщил директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.
Новые инициативы — закон о самозапрете на кредит (он вступит в силу в марте 2025-го), период охлаждения при выдаче ссуды и ускорение передачи сведений в БКИ — однозначно будут очень полезны, считает гендиректор ОКБ Михаил Алексин. При этом важно всем участникам рынка предоставить достаточно времени, чтобы они успели подготовиться к запуску. В противном случае неготовые игроки просто перестанут кредитовать, что сделает заемные средства менее доступными, снизит конкуренцию за клиента, а значит, повысит цену ссуды, подчеркнул эксперт.