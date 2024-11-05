РСХБ повысил ставки по вкладам и накопительному счету до 23% годовых

Россельхозбанк с 3 ноября улучшил условия по вкладам и накопительному счету до 23% годовых, следует из обновленных тарифов на сайте кредитной организации.
Максимальная доходность 23% годовых доступна при открытии онлайн продукта «Свой вклад» или «Доходный» на срок полгода для «новых сберегателей» — клиентов не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада. Для текущих клиентов максимальная ставка по этим вкладам на тех же условиях — 21% годовых. Такие ставки действует с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма вложения по депозиту «Доходный»— ₽3 тыс., «Свой вклад» — ₽5 тыс.
По накопительному продукту «Мой счет» ставка повысилась на 1 п.п. до 18% годовых для новых вкладчиков при начислении процентов на ежедневный остаток. Базовая ставка осталась без изменений — 9% годовых.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во третьей декаде октября составляет 20,17% годовых.
По данным на 1 ноября, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 18,99%;
на шесть месяцев — 20,33%;
на год — 19,3% (+0,17 п.п.).
В топ-10 банков по-прежнему остаются драйверами повышения доходности краткосрочных депозитов. Согласно индексу «Финуслуг», на 1 ноября в них предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 19,81%;
на шесть месяцев — 21,18%;
на год — 19,35%.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по депозитам на уровне 23% годовых среди крупнейших банков предлагают:
Московский кредитный банк по вкладу «МКБ. Преимущество+» сроком на три и шесть месяцев при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги», а также по продукту «МКБ. Перспектива» сроком на полгода при покупках от ₽10 тыс. в месяц по карте банка;
Совкомбанк по депозиту «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» сроком на три года при покупках по карте «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка».
Т-Банк по непополняемому рублевому вкладу «Т-Банк Вклад» с учетом ежемесячной капитализации процентов сроком на два года предлагает доходность 24% годовых.
Указанные в материале условия по депозитам не являются публичной офертой, размещены исключительно для предварительного ознакомления. Перед принятием решения о размещении денежных средств в банковской организации следует уточнить в ней полные условия на дату открытия вклада.