РСХБ повысил ставки по вкладам и накопительному счету до 23% годовых

Максимальная доходность 23% годовых доступна при открытии онлайн продукта «Свой вклад» или «Доходный» на срок полгода для «новых сберегателей» — клиентов не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада. Для текущих клиентов максимальная ставка по этим вкладам на тех же условиях — 21% годовых. Такие ставки действует с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма вложения по депозиту «Доходный»— ₽3 тыс., «Свой вклад» — ₽5 тыс.