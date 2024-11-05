Объем долгов россиян на взыскании у приставов вырос на треть

За девять месяцев 2024 года в России было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов по кредитам и займам на 1,44 трлн руб., следует из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которую изучил РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких дел выросло на 11,6%, а сумма неисполненных обязательств — более чем на треть (+34,2%). Объем задолженности, на которую за январь—сентябрь было обращено взыскание, уже превысил результат за весь прошлый год (1,41 трлн руб.).
Приставы занимаются исполнением решений судов и обработкой исполнительных надписей нотариусов по делам кредиторов против должников. В России на одного должника может быть открыто несколько исполнительных производств, поэтому количество дел в статистике ФССП не равно числу граждан с просрочками по кредитам.
По данным службы, всего за январь—сентябрь на исполнении у приставов находилось 24,4 млн производств в отношении граждан на 3,37 трлн руб. Эти показатели учитывают значительный остаток дел с прошлых отчетных периодов. За девять месяцев этого года приставы завершили 9,7 млн дел о взыскании средств с граждан в пользу кредиторов на 881,5 млрд руб. Год к году число закрытых кейсов увеличилось на четверть (+24,1%), а задолженность по ним — на 3,6%.
Почему выросли долги граждан на взыскании у приставов
Приставы начинают исполнительное производство в отношении должников, когда их долг уже «просужен», то есть по нему вынесено решение суда о взыскании или есть исполнительная надпись нотариуса. После возникновения просрочки должно пройти время, прежде чем кредитор дойдет до этой стадии. Банк или микрофинансовая организация также могут продать требования к клиенту коллекторской компании, которая как кредитор-правопреемник займется «просуживанием» долга и взысканием.
Чаще всего банки продают долги россиян по необеспеченным кредитам: в 2023 году на эти ссуды пришлось 65% всего объема цессионных сделок с коллекторами, следует из презентации коллекторского агентства ПКБ (есть у РБК). Еще 27,4% — это задолженность граждан по кредитным картам.
Больше трети проданных в прошлом году долгов имели небольшую просрочку — до одного года, еще 22% — имели срок просрочки от года до двух лет. В 2023 году 69% всего объема долгов физлиц, которую банки передали коллекторам по сделкам цессии, было просужено, то есть уже находились на стадии исполнительного производства.
Число дел по долгам физлиц в работе у приставов могло вырасти в этом году из-за увеличения госпошлин, допускает гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.
В июле Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, которые вступили силу 8 сентября. Согласно им, пошлины за рассмотрение дела в суде для физлиц и бизнеса резко увеличились. Например, минимальный сбор за обращение в суд общей юрисдикции возрос с 400 ₽ до 4 тыс. руб. (раньше он распространялся на требования на сумму до 20 тыс. руб., а теперь — до 100 тыс. руб.). Кроме того, на коллекторский бизнес повлияло увеличение пошлин за правопреемство — ситуацию, когда в процедуру взыскания вступает новый кредитор: сбор по таким обращениям вырос до 15 тыс. руб.
«Полагаю, что все кредиторы стремились просудить максимальное количество долгов по старым тарифам, чтобы минимизировать издержки. Общее количество обращенных на судебное взыскание долгов могло в июле—августе превышать обычные значения в три-четыре раза, что могло отразиться в общей статистике», — отмечает Васильев.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рост числа дел в работе у приставов тоже объяснили эффектом новых госпошлин. Более заметный рост задолженности по исполнительным листам в НАПКА связывают с «поступательным» увеличением среднего размера долга по кредитам.
«Только за прошлый год средняя сумма долга в портфелях, проданных в рамках договора цессии, которые в теории аналогичны тем, по которым кредитор идет в суд, выросла на 12%», — оценивает представитель объединения.
Согласно данным Frank RG (есть у РБК), по итогам девяти месяцев этого года средний размер потребкредита в России составил 177,6 тыс. руб. Это на 10,2% ниже прошлогоднего уровня и заметно уступает значениям 2020−2021 годов: тогда средний чек в сегменте необеспеченных кредитов был выше 300 тыс. руб. В те же годы в России наблюдался взрывной рост потребкредитования: в 2020-м портфель необеспеченных ссуд на балансе банков увеличился на 8,8%, а в 2021-м — на 20,1%. (.pdf).
«Количество выдаваемых кредитов и займов в стране всеми кредиторами растет, отсюда и увеличение количественных показателей по исполнительным производствам. Рост в денежном эквиваленте объясним тем, что и средний чек по выдачам также растет. Причина — инфляция», — говорит гендиректор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.
Рост объема исполнительных производств в отношении должников по кредитам может быть связан с тем, что проблемы с погашением обязательств стали испытывать заемщики, которые не могут рефинансировать долги, считает партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков.
По словам эксперта, раньше такие клиенты не испытывали сложностей с получением новых кредитов для частичного погашения старых, поскольку предложений от банков было больше, — сейчас для кредиторов действуют жесткие ограничения со стороны ЦБ на работу со слишком закредитованными гражданами. Банк России в 2023—2024 годах ужесточал для кредитных организаций надбавки за выдачу необеспеченных ссуд с высоким показателем долговой нагрузки, а также макропруденциальные лимиты, прямо ограничивающие долю таких кредитов в выдачах банков.
Еще один фактор, снижающий возможности таких заемщиков перекредитоваться, — возросшие ставки, отмечает Новиков.
«Мы наблюдаем рост просроченной задолженности по “респектабельным” заемщикам, обслуживать долг которым ранее помогал механизм рефинансирования. Они имеют (даже по настоящее время) стабильный размер дохода, ранее позволявший не допускать возникновения просрочки при устоявшейся цикличности при получении-погашении займа, но в нынешних условиях часть из этого пула осуществляют дефолты, и, соответственно, возникают предпосылки к инициации исполнительного производства», — резюмирует партнер GRM.