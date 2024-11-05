Объем долгов россиян на взыскании у приставов вырос на треть

В июле Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, которые вступили силу 8 сентября. Согласно им, пошлины за рассмотрение дела в суде для физлиц и бизнеса резко увеличились. Например, минимальный сбор за обращение в суд общей юрисдикции возрос с 400 ₽ до 4 тыс. руб. (раньше он распространялся на требования на сумму до 20 тыс. руб., а теперь — до 100 тыс. руб.). Кроме того, на коллекторский бизнес повлияло увеличение пошлин за правопреемство — ситуацию, когда в процедуру взыскания вступает новый кредитор: сбор по таким обращениям вырос до 15 тыс. руб.