Названы самые стабильные отрасли российской экономики

Средняя устойчивость, по мнению экспертов, у цветной металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, а также у легкой промышленности. Низкая — у машиностроения, отметили в РАН.
Ранее, 28 октября, президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономика России продолжает расти. Так, по оценке Минэкономразвития, за январь—август ВВП прибавил 4,2%.
Как рассказал «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, основной причиной роста российской экономики является увеличение конкурентоспособности в условиях потери конкурентоспособности экономик конкурентов, в первую очередь европейских. По его словам, также повлияло увеличение государственных расходов.