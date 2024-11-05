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Названы самые стабильные отрасли российской экономики

К самым устойчивым к шокам отраслям российской экономики относятся нефтегазовая, угольная и бумажная сферы. Об этом сказано в исследовании Российской академии наук (РАН), с которым ознакомились Известия 5 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Средняя устойчивость, по мнению экспертов, у цветной металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, а также у легкой промышленности. Низкая — у машиностроения, отметили в РАН.

Ранее, 28 октября, президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономика России продолжает расти. Так, по оценке Минэкономразвития, за январь—август ВВП прибавил 4,2%.

Как рассказал «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, основной причиной роста российской экономики является увеличение конкурентоспособности в условиях потери конкурентоспособности экономик конкурентов, в первую очередь европейских. По его словам, также повлияло увеличение государственных расходов.