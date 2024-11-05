Количество «нелегалов» на финансовом рынке Московского региона продолжает снижаться

За 9 месяцев 2024 года выявлено 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было выявлено 203 сомнительных проекта, организации и других субъектов), сообщает отделение Банка России по ЦФО во вторник.