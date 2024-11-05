Количество «нелегалов» на финансовом рынке Московского региона продолжает снижаться

«Количество “нелегалов” на финансовом рынке Москвы и Подмосковья продолжает снижаться. Основная причина: проекты “раскручиваются” и действуют преимущественно в Интернете, социальных сетях и мессенджерах, где нет привязки к определенному региону», — отмечается в сообщении регулятора.
Большинство выявленных «нелегалов» — это «черные кредиторы»: 80 таких субъектов обнаружили в Москве, еще 36 — в Московской области.
В основном нелегальные кредиторы предлагали займы под видом ломбардов.
«Такие субъекты ведут свою деятельность без соответствующей лицензии и могут менять условия договора без оснований и предупреждений. Вместе с тем регулятор видит серьезные риски в том, что некоторые комиссионные магазины оказывают услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог под видом договора комиссии», — уточняется в сообщении.
Для предупреждения граждан информация о субъектах публикуется на сайте Банка России — в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Предупредительный перечень пополняется на ежедневной основе, предупредили в ЦБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».