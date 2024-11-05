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Количество «нелегалов» на финансовом рынке Московского региона продолжает снижаться

За 9 месяцев 2024 года выявлено 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было выявлено 203 сомнительных проекта, организации и других субъектов), сообщает отделение Банка России по ЦФО во вторник.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Количество “нелегалов” на финансовом рынке Москвы и Подмосковья продолжает снижаться. Основная причина: проекты “раскручиваются” и действуют преимущественно в Интернете, социальных сетях и мессенджерах, где нет привязки к определенному региону», — отмечается в сообщении регулятора.

Большинство выявленных «нелегалов» — это «черные кредиторы»: 80 таких субъектов обнаружили в Москве, еще 36 — в Московской области.

В основном нелегальные кредиторы предлагали займы под видом ломбардов.

«Такие субъекты ведут свою деятельность без соответствующей лицензии и могут менять условия договора без оснований и предупреждений. Вместе с тем регулятор видит серьезные риски в том, что некоторые комиссионные магазины оказывают услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог под видом договора комиссии», — уточняется в сообщении.

Для предупреждения граждан информация о субъектах публикуется на сайте Банка России — в Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Предупредительный перечень пополняется на ежедневной основе, предупредили в ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».