Фонд с инвестициями Потанина вложился в производителя бытовой химии

ГК «Биомикрогели» — российский разработчик технологий и продуктов на основе растительного сырья. Компания развивается как в b2c-, так и в b2b-сегментах. В первом направлении она разрабатывает и производит бытовые моющие и косметические средства под брендом «WONDER LAB». Во втором — промышленные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей, а также для экстракции масел.