Фонд с инвестициями Потанина вложился в производителя бытовой химии

Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор фонда — группа «Интеррос» Владимира Потанина), инвестировал ₽400 млн в группу компаний «Биомикрогели», специализирующуюся, в частности, на разработке и производстве средств бытовой химии. О сделке РБК сообщила пресс-служба ГК «Биомикрогели».
По данным СПАРК, с 28 октября 2024 года структурам «Восхода» совокупно принадлежат 18,47% долей ООО «ГК Биомикрогели».
«Мы видим существенный потенциал роста бизнеса группы [компаний “Биомикрогели”] как в розничном b2c-сегменте, так и в сегменте промышленных технологий с большим экспортным потенциалом», — заявил управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.
В 2022 году фонд уже инвестировал в ГК «Биомикрогели», только «на более раннем раунде». В фонде отметили, что с того момента ГК «Биомикрогели» нарастила продажи в несколько раз, а ее выручка превысила 1 млрд руб.
ГК «Биомикрогели» — российский разработчик технологий и продуктов на основе растительного сырья. Компания развивается как в b2c-, так и в b2b-сегментах. В первом направлении она разрабатывает и производит бытовые моющие и косметические средства под брендом «WONDER LAB». Во втором — промышленные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей, а также для экстракции масел.
Задачей созданного в конце 2021 года венчурного фонда «Восход» является развитие высокотехнологичных компаний для индустриальных целей. Фонд инвестирует в российские deeptech-проекты, поддерживает проекты ранних стадий на Дальнем Востоке.
В 2022 году фонд «Восход» инвестировал ₽1,6 млрд в пул стартапов — решения для анализа медизображений, разработки месторождений нефти и foodtech.
Инвестиции получили сразу шесть компаний. Тогда Саркисов сообщил, что фонд профинансировал систему голографической дополненной реальности, платформу для роботизации промышленных предприятий без необходимости программирования, а также производителя инновационных биополимеров для очистки воды и использования в бытовых целях.