Экономист рассказала, как магазины манипулируют покупателями

«Как правило, вам не нужен данный товар да еще и в таком количестве, но вы всё равно его покупаете, чтобы почувствовать, насколько вы запасливый хозяин и выгодно распорядились деньгами. Но при этом вы также не учитываете, что у акции есть дополнительные условия: например, она действует от определенной суммы покупок или второй товар должен быть дешевле первого», — пояснила она.