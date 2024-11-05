Экономист рассказала, как магазины манипулируют покупателями

«Если у вас установлено приложение какого-либо магазина или вы получаете от него рассылку, то вы наверняка обращали внимание на сообщения “ваши 1000 бонусов сгорят сегодня”, часто употребляются фразы “заканчивается последний день акции” или слова, например, “ликвидация”. Всё это искусная манипуляция, чтобы покупатель поторопился за покупками, которые он не планировал», — объяснила эксперт.
По ее словам, давно известная схема — это указывать не «круглые» цены. Она отметила, что людям кажется торт за 699 рублей дешевле, чем за 700 рублей.
«Еще в интернет-магазинах используют разные способы поощрения клиента до того, как вы что-то купили, например в виде рулетки скидок и подарков, скидки за подписку на рассылку рекламы, бонус за первый заказ. Это вовлекает покупателя в своеобразный игровой процесс, а не просто в трату денег. Еще одна уловка магазинов — рекомендация. При просмотре товара сразу открывается вкладка “с этим чаще всего берут”, “есть комбо”. Высока вероятность, что покупатель купит еще и ненужный товар из рекомендаций», — отметила Анисимова.
Экономист уточнила, что очередной способ заставить купить что-то лишнее называется «чем больше товара купите, тем больше сэкономите».
«Как правило, вам не нужен данный товар да еще и в таком количестве, но вы всё равно его покупаете, чтобы почувствовать, насколько вы запасливый хозяин и выгодно распорядились деньгами. Но при этом вы также не учитываете, что у акции есть дополнительные условия: например, она действует от определенной суммы покупок или второй товар должен быть дешевле первого», — пояснила она.
Рекламный контент тоже создается с расчетом на то, чтобы человек захотел делать покупки, поэтому используются звуки, цвета, общий антураж, погружающий в уютную и комфортную обстановку, заключила Анисимова.
В конце октября ведущий поведенческий маркетолог Арсен Даллакян рассказал «Известиям», как не попасться в ловушки продавцов во время акций. По его словам, в период распродаж продавцы создают мнимый дефицит товаров.
Он посоветовал за две недели до больших скидок составить список необходимых вещей без подсказок из рекламы. Затем выделить бюджет на траты. Во время распродажи важно обращать внимание только на товары из своего списка. Если попадется что-то с гигантской скидкой, но вне вашего перечня — игнорируйте это, добавил Даллакян.