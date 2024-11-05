Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

«На одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — рассказали в ведомстве.