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Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские бойцы с помощью минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, тем самым восстановив госграницу в районе населенного пункта Новый Путь, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«На одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, до прорыва ВСУ в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений. Противник, используя иностранную инженерную технику, постоянно нарушал госграницу на нескольких участках в Глушковском районе.

По данным Минобороны, часть украинских войск была блокирована и уничтожена, а другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу.

Согласно замыслу командира гвардейского парашютно-десантного полка, после штурма и выхода на расстояние, позволяющее восстановить границу, штурмовые подразделения под прикрытием огня артиллерии выдвинулись в исходное положение для блокирования подходов противника через инженерные заграждения на границе.

Уничтожив противника, прикрывающего проход в инженерных заграждениях, военнослужащие разведывательной роты выдвинулись для выполнения боевой задачи. Досмотрев позицию противника, они обнаружили минный шлагбаум, растянули его и разместили мины для недопущения подхода резервов противника через границу.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.

По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.