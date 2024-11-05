Десантники перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

«На одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — рассказали в ведомстве.
Как отмечается, до прорыва ВСУ в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений. Противник, используя иностранную инженерную технику, постоянно нарушал госграницу на нескольких участках в Глушковском районе.
По данным Минобороны, часть украинских войск была блокирована и уничтожена, а другая часть подготовилась к прорыву и по команде с нескольких направлений преодолела границу.
Согласно замыслу командира гвардейского парашютно-десантного полка, после штурма и выхода на расстояние, позволяющее восстановить границу, штурмовые подразделения под прикрытием огня артиллерии выдвинулись в исходное положение для блокирования подходов противника через инженерные заграждения на границе.
Уничтожив противника, прикрывающего проход в инженерных заграждениях, военнослужащие разведывательной роты выдвинулись для выполнения боевой задачи. Досмотрев позицию противника, они обнаружили минный шлагбаум, растянули его и разместили мины для недопущения подхода резервов противника через границу.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 2 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.