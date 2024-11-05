Банк России сократит на ₽1 млрд ежедневные продажи валюты

По общему правилу, чем меньше предложение валюты на рынке (в том числе и со стороны регулятора), тем слабее может выглядеть рубль. Но операции ЦБ ограниченно влияют на курс, куда большее значение для рубля имеют валютные операции экспортеров и импортеров, отмечали ранее опрошенные РБК эксперты. Так, в октябре ЦБ увеличил продажи юаней на внутреннем рынке в 25 раз по сравнению с сентябрем — с 200 млн руб. до 5,3 млрд руб., а рубль ослаб по отношению к юаню с 13,2 до 13,6, следует из данных Московской биржи.