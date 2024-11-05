Банк России сократит на ₽1 млрд ежедневные продажи валюты

В ноябре и начале декабря Минфин ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота по 4,2 млрд руб. в день, говорится в сообщении ведомства. Банк России будет зеркалировать операции министерства на внутреннем рынке, а также ежедневно продавать валюту на анонсированные ранее 8,4 млрд. руб.
Таким образом, чистые продажи валюты со стороны регулятора на внутреннем рынке в течение ближайшего месяца составят эквивалент 4,2 млрд руб. Объем таких операций рассчитывается как разница между объемом покупок валюты и золота Минфином и объемом собственных продаж ЦБ.
В октябре чистые продажи валюты со стороны Банка России составляли эквивалент 5,3 млрд руб. Сокращение предложения валюты со стороны ЦБ в ноябре на 1,1 млрд руб. в день происходит на фоне ослабления рубля: утром на торгах на Мосбирже курс юаня обновил годовые максимумы и достиг 13,79 ₽
Минфин ожидает, что в ноябре объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 105,1 млрд руб. При этом суммарное отклонение прогноза по доходам на октябрь от фактически полученных средств составило минус 17,6 млрд руб., приводит данные министерство.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 87,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 ноября 2024 года по 5 декабря 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,2 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.
По общему правилу, чем меньше предложение валюты на рынке (в том числе и со стороны регулятора), тем слабее может выглядеть рубль. Но операции ЦБ ограниченно влияют на курс, куда большее значение для рубля имеют валютные операции экспортеров и импортеров, отмечали ранее опрошенные РБК эксперты. Так, в октябре ЦБ увеличил продажи юаней на внутреннем рынке в 25 раз по сравнению с сентябрем — с 200 млн руб. до 5,3 млрд руб., а рубль ослаб по отношению к юаню с 13,2 до 13,6, следует из данных Московской биржи.
Согласно данным площадки, в ноябре ослабление рубля продолжилось: с начала месяца он потерял к юаню 1,5%, к доллару США и евро — по 0,6%. После публикации обновленных планов Минфина по покупке валюты и золота ситуация на торгах значимо не изменилась: на 12:11 мск 1 юань стоил на Мосбирже 13,75 ₽
Ослабление рубля в связано с сокращением предложения валюты от экспортеров, так как для них смягчили требования по обязательной продаже валютной выручки, указывает в обзоре старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Конгыин. «[Экспортеры] перестали реализовывать валюту и стали переходить на рублевые кредиты как источник средств для уплаты налогов», — отмечает эксперт. Также давление на рубль оказывает продолжающийся отток капитала и повышенный спрос на валюту на спот-рынке в связи с повышением ставки по операциям своп, перечисляет причины Коныгин.