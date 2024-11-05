Армянский коньяк начнут продавать под новым названием

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Правительство Армении решило, что армянский коньяк переименуют в Armenian brandy, и уже проинформировало об этом инстанции Евросоюза, заявил министр экономики Геворг Папоян в ходе предварительного обсуждения проекта закона о госбюджете в Национальном Собрании. Об этом сообщает Armtimes.
«Армянские производители не будут маркировать свою продукцию названием “Коньяк”, которое является географическим указанием, охраняемым ЕС, а вместо этого зарегистрируют “армянский бренд”, — заявил Папоян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что словосочетание «армянский коньяк» вызывает со стороны лишь усмешку. По его словам, название «коньяк» за последние 100 лет успело укорениться в Армении, но это не означает, что нужно и дальше утверждать, что произведенная в республике продукция такого рода является именно коньяком. По его словам, без решения таких вопросов Армения может быть «лишь экономикой трущоб, где можно продавать секретные товары в тайных местах».
В ноябре 2023 года в Минэкономики Армении заявили, что армянская сторона вместе с партнерами из ЕС согласовала бренд, географическое наименование, предусматривающее производство коньяка, отвечающего определенному качеству. В ведомстве указали, что после обсуждений с привлечением крупных брендинговых компании было решено, что продукцию нужно продвигать под географическим наименованием Armenian brandy.