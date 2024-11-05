Армянский коньяк начнут продавать под новым названием

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что словосочетание «армянский коньяк» вызывает со стороны лишь усмешку. По его словам, название «коньяк» за последние 100 лет успело укорениться в Армении, но это не означает, что нужно и дальше утверждать, что произведенная в республике продукция такого рода является именно коньяком. По его словам, без решения таких вопросов Армения может быть «лишь экономикой трущоб, где можно продавать секретные товары в тайных местах».