В Сеуле заявили, что Москва пообещала Пхеньяну 700 тыс. т риса

Ви Сон Лак рассказал, что официально КНДР в среднем производит примерно 4 млн т зерна: рис, ячмень, пшеница и другие культуры. По его данным, «чтобы прокормить страну», Пхеньяну нужно 5 млн т зерна, а «если Россия предлагает от 600 тыс. до 700 тыс. т риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины потребностей Северной Кореи для удовлетворения годового спроса». Прежде Россия отправляла 50−100 тыс. т риса за раз, поэтому 600 тыс. т — «это немного больше, чем помощь рисом, которую они получали от России ранее», заявил депутат.