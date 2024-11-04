В Сеуле заявили, что Москва пообещала Пхеньяну 700 тыс. т риса

КНДР заключила «совсем неплохую сделку» с Россией, соглашение должно помочь разрешить финансовый и продовольственный кризис Пхеньяна за счет российской компенсации за поддержку. Об этом Korea Herald заявил член комитета по разведке Национальной ассамблеи (южнокорейский парламент) Ви Сон Лак.
На прошлой неделе парламентариев проинформировала Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи.
Ви Сон Лак рассказал, что официально КНДР в среднем производит примерно 4 млн т зерна: рис, ячмень, пшеница и другие культуры. По его данным, «чтобы прокормить страну», Пхеньяну нужно 5 млн т зерна, а «если Россия предлагает от 600 тыс. до 700 тыс. т риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины потребностей Северной Кореи для удовлетворения годового спроса». Прежде Россия отправляла 50−100 тыс. т риса за раз, поэтому 600 тыс. т — «это немного больше, чем помощь рисом, которую они получали от России ранее», заявил депутат.
РБК направил запрос в МИД России.
Россия и КНДР в 2024 году заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ст. 4 этого документа гласит: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
Затем южнокорейская и украинская разведки начали сообщать сперва о планируемой, а затем и о фактической переброске войск КНДР в Россию для участия в военной спецоперации. Ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали данные о переброске войск.
В начале ноября северокорейский МИД подтвердил оказание России военной помощи в конфликте на Украине, не уточнив, как конкретно власти КНДР помогают российской армии.