В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет

«Лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — приводит его слова «РИА Новости».