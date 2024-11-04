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Средняя биржевая цена газа в Европе стала максимальной с ноября 2023 года

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре стала максимальной почти за год, составив примерно 456 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе статистических данных лондонской биржи ICE.

Источник: © РИА Новости

Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в октябре составила в среднем 455,9 доллара за тысячу кубометров. Это на 40 долларов, или 9,6%, больше сентябрьского показателя — 415,9 доллара, однако почти на 60 долларов, или на 24%, меньше показателя октября прошлого года и меньше ноябрьского показателя — 511,3 доллара за тысячу кубометров.

Также эти котировки в конце октября впервые с 1 декабря прошлого года превышали 485 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что цены в прошлом месяце росли в условиях неопределенности с поставками из России — как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.

Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором — почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года — начала стремительного роста цен на газ в Европе.

При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.

В 2021—2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.