Слон в посудной лавке: как центробанки влияют на цену золота

Золото традиционно считалось защитным инструментом. Санкционная риторика, огромной волной цунами обрушившаяся в последние несколько лет, сильно пошатнула веру в международное право. Особенно в сфере сохранности активов, находящихся за пределом юрисдикции страны, подпавшей под санкции. Блокировка денежных средств банками корреспондентами и кастодианами, потенциальная экспроприация этих активов, пока еще, правда, теоретическая, не добавляют оптимизма никому. Пересечение этой красной линии будет означать, что и правил-то особо никаких нет. Тут не вопрос того, кто прав, а кто неправ, а вопрос принципа работы международных механизмов. Субъективный характер принятия решений может быть применен потенциально к каждому участнику глобальной финансовой системы.