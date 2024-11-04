Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси

По его словам, нагрузка на такси намного выше, чем на семейные или бизнес-авто, кроме того, транспортные компании из экономии закупают самые дешевые модели взамен выбывающих авто из Европы, Японии и Южной Кореи.
«Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться», — констатирует он.
Какой она будет, зависит от позиции таксопарков: если те не начнут экономить на ТО и замене расходников, срока службы китайских такси снизится на 25−40% в сравнении с прежним автопарком, заключил Максимов.