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Россиян предупредили, чем обернется повальный переход на китайские такси

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Массовый перевод российского таксопарка на китайские автомобили приведет к дальнейшему росту цен — они часто ломаются, а ремонт требует времени и денег, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Источник: © РИА Новости

По его словам, нагрузка на такси намного выше, чем на семейные или бизнес-авто, кроме того, транспортные компании из экономии закупают самые дешевые модели взамен выбывающих авто из Европы, Японии и Южной Кореи.

«Поэтому просадку по пробегу и времени эксплуатации без ремонта для таких машин такси можно предсказать, не боясь ошибиться», — констатирует он.

Какой она будет, зависит от позиции таксопарков: если те не начнут экономить на ТО и замене расходников, срока службы китайских такси снизится на 25−40% в сравнении с прежним автопарком, заключил Максимов.