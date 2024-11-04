Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста

«Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент», — заявил он.