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Орешкин заявил о важности стран БРИКС для глобального экономического роста

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глобального роста в области экономики без стран БРИКС не будет, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках симпозиума «Создавая будущее».

Источник: РИА "Новости"

«Можно увидеть, что те страны, которые присутствовали на саммите в Казани, это те страны, в которых живет большая часть населения планеты, в них сосредоточена большая часть глобальных ресурсов, они активно торгуют, инвестируют, у них большие накопленные резервы. И в целом, очевидно, сегодня уже можно сказать, что экономический рост будущего, это рост в тех странах, за счет тех стран, которые были в Казани. При этом важен еще другой тезис, что на самом деле глобального роста без этих стран быть не может. Это очень важный момент», — заявил он.

Он отметил, что страны БРИКС уже устойчиво доминируют в глобальном экономическом росте.

Саммит БРИКС в Казани прошел с 22 по 24 октября.