Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост

«Каждая волна экономического роста, мы поговорили о поствоенных волнах, она всегда основана на определенной технологической платформе. Она содержит в себе, эта платформа, разные элементы, но все они необходимы для того, чтобы экономики росли. Нужна определенная динамика населения, обеспеченность ресурсами, нужны логистические связи с другими экономиками», — сказал он.
По его словам, также очень важными элементами являются технологии и инструменты подготовки и обучения кадров, финансы, страхование и другие институты, которые обеспечивают движение вперед. А ключевой институт, который все это объединяет — инвестиции, которые запускают движение к росту.
Орешкин отметил, что очень важно понимать, что те страны, которые контролируют элементы на этой схеме, они зачастую получают очень большую выгоду. «Понятно, что начиная с поствоенного восстановления мир рос в основном на западной платформе экономического роста. И, конечно же, страны, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, которые и обеспечивали эту платформу для глобального роста, получили очень большие выгоды», — пояснил он.
По его мнению, сейчас ситуация в мире меняется по мере того, как страны БРИКС все сильнее доминируют в глобальной экономике, и все больше элементов конструкции платформы глобального экономического роста становится не западной, не американской, а уже принадлежащей странам БРИКС.