Орешкин рассказал, на чем основан глобальный экономический рост

Орешкин отметил, что очень важно понимать, что те страны, которые контролируют элементы на этой схеме, они зачастую получают очень большую выгоду. «Понятно, что начиная с поствоенного восстановления мир рос в основном на западной платформе экономического роста. И, конечно же, страны, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, которые и обеспечивали эту платформу для глобального роста, получили очень большие выгоды», — пояснил он.