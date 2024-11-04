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Китай подал в ВТО дополнительный иск против мер ЕС по электромобилям

ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Китай подал дополнительный иск против окончательных мер ЕС в отношении электромобилей из Китая в рамках механизма разрешения споров ВТО, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.

Источник: © РИА Новости

Евросоюз ранее официально опубликовал решение о введении дополнительных пошлин на электрокары из Китая в размере до 35,3%, оно вступило в силу в среду. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. Ранее Китай уже подал иск в ВТО против предварительного решения ЕС.

«4 ноября Китай подал иск против окончательных мер ЕС по борьбе с субсидированием китайских электромобилей в механизм разрешения споров ВТО», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что с сожалением восприняли то, что, несмотря на большое количество возражений со стороны соответствующих сторон, включая правительства стран-членов ЕС, промышленность и общественность, ЕС все же принял соответствующие окончательные меры и ввел высокие антисубсидиционные пошлины на китайские электромобили.

«Китай выражает решительный протест в этой связи», — заявили в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что китайская сторона считает, что соответствующие меры ЕС нарушают правила ВТО, представляют собой злоупотребление мерами по оказанию торговой помощи и являются актом торгового протекционизма.