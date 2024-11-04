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Грузия в 2024 году купила у России рекордный объем пива

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Импорт Грузией российского пива за январь-сентябрь вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до рекордных 1,7 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Такой результат стал максимальным за все время публикации статистики с 2009 года. При этом за девять месяцев текущего года покупки Грузией пива у России почти приблизились к импорту по итогам всего 2023 года, когда они достигли 1,8 миллиона долларов.

Вместе с тем в сентябре Тбилиси сократил покупки этого напитка у Москвы в 1,9 раза по сравнению с августом — до 143 тысяч долларов. А по сравнению с сентябрем прошлого года импорт снизился в 1,6 раза.

По итогам девяти месяцев 2024 года Россия стала второй страной в грузинском пивном импорте. Первое место заняла Германия с поставками на 4,6 миллиона долларов. В пятерку лидеров также вошли Турция (1,5 миллиона долларов), Чехия (1,1 миллиона) и Мексика (845,7 тысячи).

Суммарные объемы импорта Грузией этого напитка за девять месяцев достигли 13,6 миллиона долларов.