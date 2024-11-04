Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения

«Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия», — сообщил он агентству.
По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару.
«Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару», — указал Можин.
Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему.
«Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы», — резюмировал экс-директор от России в МВФ.