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Эксперт рассказал о спросе на золото со стороны центробанков и населения

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Международная валютная система разваливается, а доверие к доллару в мире падает из-за того, что власти США используют свою валюту в качестве оружия, заявил РИА Новости бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас мы видим, что эта система разваливается. Мы видим, что доверие к доллару снижается. В том числе потому, что он используется американцами в качестве оружия», — сообщил он агентству.

По словам Можина, еще одной причиной снижения доверия в доллару является растущий государственный долг США и отсутствие у американских властей возможностей его сокращения. На этом фоне, сообщил он, наблюдается рост цен на золото, что является главным индикатором падения доверия к доллару.

«Не только центральные банки продают долларовые активы и покупают золото, но и обыватели, домохозяйства. Наблюдается небывалый спрос на золото со стороны рядовых граждан, которые продают доллары и покупают золото. Это свидетельство растущего недоверия к доллару», — указал Можин.

Он добавил, что неоднократно поднимал на совете директоров МВФ вопрос о том, почему фонд не обсуждает международную валютную систему.

«Мы знаем ответ: потому что этого не хотят обсуждать заинтересованные силы, прежде всего, те же американцы», — резюмировал экс-директор от России в МВФ.