«Дочка» OMV оспорила запрет на суд с «Газпром экспортом» за рубежом

«OMV Gas Marketing & Trading GmbH… Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ», — сообщается в карточке дела.
Жалоба зарегистрирована 2 ноября.
Ранее в сентябре арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе майское определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску «Газпром экспорта» к OMV Gas Marketing & Trading. Согласно этому судебному акту, в случае нарушения запрета на спор с бывшим российским партнером за рубежом «дочке» OMV придется выплатить «Газпром экспорту» около 575 миллионов евро.
Арбитражный суд Петербурга, начиная с октября прошлого года, уже удовлетворил несколько исков компании «Газпром экспорт» к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
В частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Газпром экспорта» запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.