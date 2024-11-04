Bloomberg раскрыл, как Trafigura лишилась $1 млрд из-за офиса в Монголии

Одному из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura грозят в Монголии потенциальные убытки до $1,1 млрд, отчасти вызванные мошенничеством с участием сотрудников нефтяного бизнеса в этой стране, пишет Bloomberg.
В Trafigura выяснили, что монгольские сотрудники в течение пяти лет манипулировали платежами, скрывая объем просроченных долгов, искажали расчеты таможенным платежам и фрахту, что позволило ситуации за несколько лет выйти из-под контроля без проявления тревожных сигналов.
Trafigura Group — гигант торговли сырьевыми товарами, напоминает Bloomberg. В день корпорация перерабатывает столько нефти, что хватило бы трижды удовлетворить все потребности Франции. Глобальная инфраструктура компании раскинулась от экспорта сырой нефти в США до автозаправок в более чем 20 странах Азии, Латинской Америки и Африки.
Монгольский рынок сложен для зарубежных поставщиков: международные компании не получают импортные лицензии и не могут напрямую поставлять нефть на местный рынок, они вынуждены полагаться на местных дистрибьюторов. Для Trafigura основным контрагентом была компания Lex Oil, которая продавала нефтепродукты Trafigura розничным компаниям. Trafigura поставляла нефть в кредит под обязательство Lex Oil заплатить, когда из прибыли будут вычтены пошлины. Кроме того, сама Lex Oil предоставляла кредит своим клиентам.
Из-за сложной схемы взаиморасчетов финансовый отдел Trafigura в центральных офисах в Женеве и Сингапуре не заметили, как риски выросли до сотен миллионов долларов, несмотря на наличие неоплаченных счетов. Проблему выявили в конце 2023 года. По данным Bloomberg, от работы отстранили главного нефтетрейдера Trafigura в Монголии по имени Джононбаяр Эрдэнэсурен, работавшего в компании с 2012 года. Расследование продолжается, а Trafigura все еще рассчитывает взыскать с Lex Oil часть денег, долг которой составляет более половины от $1,1 млрд.
Раскрытие проблемы вызвало эффект разорвавшейся бомбы как для сотрудников Trafigura, так и сторонних наблюдателей, отмечает агентство. Самым шокирующим был масштаб убытков относительно нефтяного рынка Монголии, которая не входит в первую сотню стран по объема потребляемой нефти, уступая даже Люксембургу и Непалу. Ежедневно Монголия потребляет около 35 тыс. барр. нефти, годовой объем стоит примерно $1 млрд. Для Trafigura продажа нефти в эту страну составляет менее 0,3% от всех проданных объемов топлива.
Trafigura поставляет около трети нефтепродуктов из всего импортируемого Монголией объема. По словам источников Bloomberg, оборот монгольского подразделения составлял несколько сотен миллионов долларов ежегодно, а прибыль — десятки миллионов долларов. Это был небольшой, но прибыльный бизнес в отрасли, где маржа часто не превышает 1%, отмечает агентство.
Размер потерь поражает, необходимо предотвратить повторение ситуации, рассказали Bloomberg на условиях анонимности девять банкиров, среди которых были ключевые кредиторы Trafigura. Некоторые из них признали, что произошедшее вряд ли повлияет на кредитоспособность корпорации.