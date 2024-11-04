Bloomberg раскрыл, как Trafigura лишилась $1 млрд из-за офиса в Монголии

Из-за сложной схемы взаиморасчетов финансовый отдел Trafigura в центральных офисах в Женеве и Сингапуре не заметили, как риски выросли до сотен миллионов долларов, несмотря на наличие неоплаченных счетов. Проблему выявили в конце 2023 года. По данным Bloomberg, от работы отстранили главного нефтетрейдера Trafigura в Монголии по имени Джононбаяр Эрдэнэсурен, работавшего в компании с 2012 года. Расследование продолжается, а Trafigura все еще рассчитывает взыскать с Lex Oil часть денег, долг которой составляет более половины от $1,1 млрд.