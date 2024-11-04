Аналитик назвал опасения Турции при решении банковской проблемы с Россией

В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
«Основная проблема денежного потока с Россией заключается в том, что турецкие банки не принимают денежные переводы из-за угроз американских санкций. Следовательно, источником проблемы является Турция, а той стороной, которая должна предпринять шаги по этому вопросу, является администрация Анкары. Президент (Турции) Эрдоган действительно хочет решить проблему, но пытается сделать это, не увязнув в американских санкциях», — заявил аналитик.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
По словам Озера, проблема денежных переводов в одностороннем порядке вредит турецким экспортерам.
«Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Эрдоган надеется, что Трамп победит на американских выборах и отменит антироссийские санкции. Фактически для решения проблемы можно использовать банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Проблему можно полностью устранить, создав платежную систему “Мир” с несколькими банками ТРСК», — сказал Озер.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов — третьей части всех мандатов.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек.