Япония в сентябре продала России рекордный объем кофе

По сравнению с прошлым месяцем это в шесть раз больше как по весу, так и в стоимостном выражении, а за год показатели выросли в 1,5 раза.
Россия при этом является одним из крупнейших покупателей японских обжаренных зерен — на страну приходится 13% экспорта этой продукции. Первое место уверенно закрепил за собой Тайвань (43%), а второе — отошло Китаю (15%). Всего в сентябре Япония продала за рубеж 193 тонны кофе.
Поставляет Япония в Россию и чай, но объемы экспорта вдвое меньше — 11,6 тонны на 246,5 тысячи долларов по итогам минувшего сентября.