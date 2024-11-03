В РСХБ назвали пять стран, где россияне чаще всего используют Union Pay

«Взаимный туристический поток между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост, особенно после снятия ограничений, связанных с пандемией и возобновления безвизового режима для групповых туров. Китай активно развивает свою туристическую инфраструктуру, предлагая все больше интересных маршрутов и услуг для туристов. Число взаимных поездок туристов РФ и КНР составило более 1 миллиона по итогам первого полугодия и может достигнуть 2 миллионов к концу 2024 года. Популярными направлениями для российских туристов являются Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, а также провинции Юньнань и Сычуань», — отметила зампред правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.