Точка горения: ЦБ заявил о перегреве на рынке корпоративного кредитования

— Так как факторы производства дорожают, то это будет приводить к росту издержек, которые, в свою очередь, будут перекладываться на потребителя в виде роста цен, — заявил он. — Перегрев экономики может иметь разные последствия для разных слоев населения. Если вы работник крупного или среднего предприятия и являетесь востребованным специалистом, то в момент перегрева рынка ваша зарплата может расти даже быстрее инфляции, что в целом вам выгодно. Если вы пенсионер, то уровень индексации пенсии может отставать от реального роста цен, и ваш уровень жизни может снижаться.