Точка горения: ЦБ заявил о перегреве на рынке корпоративного кредитования

Банк России видит перегрев на рынке корпоративного кредитования, существенная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к процентной ставке регулятора. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше». В экспертном сообществе «Известиям» рассказали, что основные решения уже приняты: ЦБ перешел к жесткой денежно-кредитной политике, существенно уменьшены масштабы льготных кредитных программ и повышены многие категории налогов. Какое воздействие этот перегрев может оказать на экономику и насколько эффективны принимаемые меры, разбирались «Известия».
Уровни влияния
Банк России говорит об ограниченной эффективности денежно-кредитной трансмиссии через потребительский спрос и об адаптации корпоративных кредитов к плавающим ставкам из-за неточной коммуникации в начале года, пояснил «Известиям» старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
— По этой причине для достижения целей по инфляции финансовый регулятор может задействовать дополнительные инструменты, например, ужесточить банковский норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) без учета безотзывных кредитных линий (БКЛ). Монетарные власти не могут влиять на расходные статьи бюджета, но полны решимости затормозить хотя бы кредитный импульс, — добавил он.
Самый часто используемый показатель для определения кредитного перегрева — величина кредитного портфеля банков по отношению к ВВП (в некоторых случаях измеряют отдельно по сегментам кредитования), заявил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Если он растет существенно быстрее своего долгосрочного тренда, считается, что повышена вероятность накопления системных рисков в банковском секторе. Часто для того, чтобы не допускать перегрева и охладить кредитование, используют так называемые макропруденциальные меры регулирования финансовой системы.
— В нашем случае, например, была повышена антициклическая надбавка к нормативу достаточности капитала банков. Банкам придется создавать больший буфер капитала, чтобы увеличивать кредитование. Иногда вводят и прямые ограничения по росту портфеля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой или выбранных по другим параметрам, — заявил «Известиям» эксперт.
Перегрев корпоративного кредитования создает в экономике искусственный спрос на факторы производства: в частности, трудовые ресурсы и капитал (имущество), что может привести к их подорожанию и в конечном случае к их дефициту, сказал «Известиям» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
— Так как факторы производства дорожают, то это будет приводить к росту издержек, которые, в свою очередь, будут перекладываться на потребителя в виде роста цен, — заявил он. — Перегрев экономики может иметь разные последствия для разных слоев населения. Если вы работник крупного или среднего предприятия и являетесь востребованным специалистом, то в момент перегрева рынка ваша зарплата может расти даже быстрее инфляции, что в целом вам выгодно. Если вы пенсионер, то уровень индексации пенсии может отставать от реального роста цен, и ваш уровень жизни может снижаться.
Обычно после фазы перегрева экономики, по его словам, наступает фаза ее охлаждения, начинают снижаться зарплаты и расти безработица. Возникают массовые дефолты по кредитам, что ведет к ухудшению состояния банков и иных финансовых институтов. Таким образом, проблемы, которые существовали у предприятий и были скрыты за счет роста кредитования и искусственного спроса, начинают проявляться в полной мере. Действует правило — чем сильнее был перегрев экономики, тем болезненнее будет фаза ее охлаждения. Поэтому в качестве рекомендации можно накапливать финансовую подушку безопасности, так как этот период не будет длиться вечно.
Разные подходы
Власти могут бороться с перегревом на рынке корпоративного кредитования как рыночными, так и административными методами, а также через непосредственное участие в управлении госкомпаниями, подчеркнул Олег Акимов.
— Рыночный метод предполагает увеличение ключевой ставки Банка России. Чем выше ставка, тем дороже ресурсы для банков, а значит, и дороже для конечных получателей кредита. Банк России на протяжении года безуспешно пытается снизить спрос на кредиты (как в корпоративном, так и потребительском сегменте) за счет роста ключевой ставки, но темпы роста корпоративного кредитования не снижаются. Высокая прибыль позволяет бизнесу привлекать новые кредиты. Низкая чувствительность корпоративного кредитования к росту ставки — это аномалия на рынке, — пояснил эксперт.
К административным методам можно отнести установление макропруденциальных надбавок, действующих в отдельных сегментах кредитования (в настоящее время установлены в необеспеченном потребительском кредитовании, автокредитовании и ипотеке), а также антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала банков, добавил он.
Банк России установил с 1 июля 2025 года национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, напомнил Олег Акимов.
— Антициклическая надбавка формируется в период ускоренного роста кредитования и распускается в случае кризиса. Использование антициклической надбавки направлено на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики. График достижения целевого уровня антициклической надбавки в 1% от активов, взвешенных по риску, предполагается рассмотреть в 2025 году, — уточнил он.
В ряде случаев власти имеют возможность как собственники крупных госкомпаний влиять на их политику по привлечению кредитования. Для этого необходимо на уровне правительства разработать подобную политику, и в том числе через советы директоров ограничивать заимствования, сообщил эксперт.
Три шага
Перегрев — следствие продолжительного роста экономики повышенными темпами, он выражается в ускоряющейся инфляции и крайне низком уровне безработицы, связанной с возросшим благосостоянием общества, напомнил «Известиям» научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Когда экономика близка к полной занятости, может возникать цикличная ситуация роста заработных плат, порождающая увеличение темпов инфляции, что приводит к дальнейшему росту зарплат.
Часто перегрев сопровождается надуванием пузырей, один из возможных — рынок жилой недвижимости. Второй, вероятно, — это корпоративный кредит. Основное последствие перегрева — падение темпов роста ниже потенциальных, переход экономики к рецессии.
— На мой взгляд, уже приняты три ключевых шага по борьбе с перегревом: существенно уменьшены масштабы программ льготной ипотеки, ЦБ перешел к жесткой денежно-кредитной политике и повышены многие налоги. Кроме того, в рамках макропруденциальной политики Банк России должен обеспечить защиту заемщиков, чтобы они не брали на себя больше, чем могут себе позволить, — заметил эксперт. — Например, с 1 ноября повышаются надбавки по залоговым кредитам, что должно дестимулировать банки кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой.
У правительства есть два рычага воздействия на перегрев — сокращение расходов (что вряд ли произойдет) и увеличение налогов. Рост налогов при этом должен быть использован в будущем для стимулирования экономики, когда она перейдет к низким или отрицательным темпам роста.
Минфин переадресовал запрос «Известий» в ЦБ, но Банк России на момент публикации ответ не предоставил.