The Times узнала, как Карл III получает миллионы с «империи недвижимости»

Британская королевская семья, в том числе король Карл III Виндзор, ежегодно зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на «империи недвижимости» в герцогствах Ланкастер и Корнуолл, говорится в совместном расследовании The Sunday Times и программы Dispatches на Channel 4.
Издание и телеканал ссылаются на внутренние документы двух герцогств. По их подсчетам, британская королевская семья владеет в двух указанных областях 5410 участками земли. Участки косвенно принадлежат принцу Уильяму и Карлу III через их частные владения.
Плата за пользование участками взимается с правительственных департаментов, советов, предприятий, горнодобывающих компаний и населения в виде арендных платежей и феодальных сборов с земель, говорится в материалах расследования.
Она получает доход от платных дорог, паромов, канализационных труб, церквей, сельских ратуш, пабов, ликероводочных заводов, газопроводов, лодочных причалов, открытых и подземных шахт, автостоянок, сдающихся в аренду домов и ветряных турбин, пишет The Sunday Times.
Также плата взимается с армии, флота, Национальной службы здравоохранения, тюремной службы и государственных школ за пользование землей, реками и морскими побережьями.
Карл III и принц Уильям выступают как коммерческие землевладельцы, однако у них есть специальное соглашение с Казначейством, освобождающее их от уплаты налога на корпоративную прибыль. В 2023 году чистая прибыль герцогств Ланкастер и Корнуолл составила 26 млн фунтов стерлингов, следует из подсчетов издания.
Герцогства Ланкастер и Корнуолл простираются за пределы графств, в честь которых они названы, и занимают территорию в 180 000 в Англии и Уэльсе, отмечаетThe Sunday Times. В основном они состоят из земель, захваченных английскими королями столетия назад, сразу после Нормандского завоевания Англии в XI веке, уточняет газета.
Согласно оценке The Sunday Times Rich List, состояние Карла III составляет 610 миллионов фунтов стерлингов.