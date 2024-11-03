The Times узнала, как Карл III получает миллионы с «империи недвижимости»

Герцогства Ланкастер и Корнуолл простираются за пределы графств, в честь которых они названы, и занимают территорию в 180 000 в Англии и Уэльсе, отмечаетThe Sunday Times. В основном они состоят из земель, захваченных английскими королями столетия назад, сразу после Нормандского завоевания Англии в XI веке, уточняет газета.