Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году

Налог на доход по вкладам в этом году придется заплатить впервые — до 2 декабря. Сумму рассчитает ФНС и пришлет уведомление. Платить придется с процентного дохода по вкладам за 2023 год, однако это коснется не всех.
Не облагаемая налогом сумма — 150 тысяч рублей. Она рассчитывается так: сумму в 1 миллион рублей умножают на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году (15%). При этом для расчета налогооблагаемой базы ФНС берет все вклады гражданина в разных банках.
В 2025 году, когда придет налог за текущий год, необлагаемая сумма будет больше — как минимум 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ключевая ставка на данный момент составляет 21%, и это не предел, заключил Гусятников.