Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Налога по вкладам в этом году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, в следующем году необлагаемая сумма вырастет минимум до 210 тысяч рублей, рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.