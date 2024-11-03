Программное проявление: спрос на российские телевизоры вырос в 2,5 раза

О росте спроса на телевизоры российских брендов «Известиям» рассказали их продавцы. Интерес к умным телевизорам Sber с голосовым управлением за девять месяцев 2024-го вырос в 2,5 раза, а на устройства от «Яндекса» ― в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в «М. Видео-Эльдорадо». По подсчетам объединенного ритейлера, всего за первые три квартала этого года россияне купили 5,4 млн телевизоров всех брендов на общую сумму 160 млрд рублей. Средняя цена составила 29,2 тыс. рублей. Рост рынка в денежном выражении составил 6,6%.