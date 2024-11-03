Программное проявление: спрос на российские телевизоры вырос в 2,5 раза

Россияне массово скупают телевизоры отечественных брендов — спрос на многие из них за год вырос в 2−2,5 раза и даже больше. Об этом «Известиям» рассказали продавцы техники. Одна из причин популярности — стабильно работающие российские развлекательные платформы. Из-за санкционных ограничений, блокировок и замедлений зарубежных площадок зрители не хотят остаться без любимых фильмов, сериалов и видео, отмечают участники рынка. С одной стороны, современные российские ТВ очень функциональны, с другой — они недороги: некоторые продвинутые российские устройства стоят дешевле китайских, добавляют эксперты.
Рынок отечественных телевизоров
О росте спроса на телевизоры российских брендов «Известиям» рассказали их продавцы. Интерес к умным телевизорам Sber с голосовым управлением за девять месяцев 2024-го вырос в 2,5 раза, а на устройства от «Яндекса» ― в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в «М. Видео-Эльдорадо». По подсчетам объединенного ритейлера, всего за первые три квартала этого года россияне купили 5,4 млн телевизоров всех брендов на общую сумму 160 млрд рублей. Средняя цена составила 29,2 тыс. рублей. Рост рынка в денежном выражении составил 6,6%.
— Рынок ТВ в России демонстрирует положительную динамику. Пользователи активно покупают модели с искусственным интеллектом и голосовыми ассистентами, делая выбор в пользу дополнительного комфорта в использовании. Также покупатели выбирают большие диагонали и повышенную четкость — вплоть до 8К, — рассказал руководитель департамента «Кино и Звук» объединенного ритейлера Николай Семенов.
Телевизоры вышеуказанных брендов предлагают уникальный для рынка продукт — встроенный голосовой помощник, считают в Wildberries. Это выделяет продукты этих компаний в ряду других и существенно влияет на выбор покупателей, полагают там.
По данным «Авито», в январе-сентябре 2024 года продажи телевизоров Sber выросли в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По доле продаж марка находится на третьем месте с показателем 7%, уступая Samsung (20%) и LG (15%).
— Еще один популярный бренд отечественных устройств — DEXP. Несмотря на то что продажи бренда остались на уровне прошлого года, он занимает 3%, находясь на седьмом месте в рейтинге самых популярных марок телевизоров на «Авито», — рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» площадки Павел Комаров.
По его словам, рост интереса к отечественным телевизорам во многом обусловлен их привлекательными ценами и внедрением современных технологий. Российские бренды предлагают качественные устройства по более доступной стоимости, чем их корейские конкуренты, — это повышает их популярность среди покупателей, считает Павел Комаров.
По итогам первых девяти месяцев 2024 года число заказов телевизоров от российских вендоров выросло в сравнении с прошлым годом, сообщили в пресс-службе «Ситилинка». Прирост показателя в случае с ТВ от «Яндекса» составил 90% в деньгах и 30% в штуках, бренд Starwind вырос на 75% в деньгах, Digma удалось нарастить свою долю заказов в категории на 10%, отметили в компании.
— Действительно, мы наблюдаем рост продаж телевизоров российских брендов, — подтвердила гендиректор «Связь.ON» Дагмара Иванова. — Мы полагаем, доля «экосистемных» ТВ будет и дальше расти. Помимо маркетинговых усилий компаний спрос на отечественные ТВ подогревают околосанкционные ограничения.
Слухи, что умные ТВ могут потерять многие свои функции, отпугивают часть продвинутых покупателей, считает она. По ее словам, если YouTube будет замедляться и дальше, российским «экосистемным» телевизорам станет еще проще замещать старые smart-TV.
Цены на товар вполне доступны, экосистемы дружелюбны к пользователю, зачастую на интуитивном уровне понятны и не требуют долгого изучения мануала, качество изображения и звука на уровне флагманских моделей и, конечно, сервисное обслуживание приводит к росту продаж, сказал коммерческий директор «Холодильник. Ру» Алексей Погудалов.
Рост продаж телевизоров российских брендов связан с расширением их ассортимента и инвестициями в развитие и маркетинг со стороны ключевых игроков, отметили в Ozon. Чего нельзя сказать, например, о Samsung и LG: более того, у них наблюдаются сложности с поставками телевизоров в РФ в рамках параллельного импорта, утверждает представитель маркетплейса.
«Известия» направили запрос в Минпромторг.
Спрос на умные ТВ российских брендов
Сейчас наиболее высокие темпы роста показывают именно крупные отечественные бренды телевизоров, отметили в пресс-службе «Алисы» и умных устройств «Яндекса». Этот тренд будет только усиливаться: в конце года традиционно наступает высокий сезон для рынка, он только начался, добавили в компании.
— На наш взгляд, один из ключевых драйверов спроса — это сервис, который локализован в РФ. Гарантия, ремонтопригодность, понятный процесс обслуживания стали критическим фактором при выборе телевизора, — считают в организации.
В целом за год продажи таких устройств российских брендов выросли примерно на 65%, подсчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Отечественные марки активно продвигают свою продукцию, постоянно снижают цены, утверждает он. Росту их популярности также способствует наличие умных функций и моделей с большой диагональю экрана, добавил эксперт.
Телевизоры российских брендов удачно расположились в среднем ценовом сегменте: в верхнем доминируют ТВ ушедших из РФ компаний, поставляемые по параллельному импорту, нижний занимают китайские производители, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
— Отечественные бренды выпускают действительно качественную и функциональную продукцию. При этом в своем сегменте они держат цены даже ниже, чем китайцы: условные российский и китайский телевизоры со схожим функционалом могут стоить примерно 40 тыс. и 60 тыс. рублей соответственно, — сказал он. — Возможность поддерживать такие цены дает как раз экосистемность: компании зарабатывают не только на продаже телевизоров, но и других экосистемных устройств и на подписках.
Эксперт согласен с тем, что интерес к отечественным умным ТВ растет и за счет контента: разнообразного, адаптированного под вкусы российских зрителей и доступного. С доступом к иностранным медиаплатформам есть проблемы, выбор россиян в этой ситуации выглядит вполне логичным, заключил он.