Потепление следует: рынок прогнозирует снижение ключевой не раньше лета

Центробанк начнет снижать ключевую ближе к июню 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». Аналитики ухудшили свои ожидания — раньше предполагалось, что цикл смягчения может начаться уже в I квартале. За последнюю неделю Банк России ужесточил прогноз по средней ключевой в «Основных направлениях денежно-кредитной политики». А затем глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, еще раз проявила непреклонность. Помогает ли такая политика охладить инфляцию и больно ли высокие ставки бьют по экономике — в материале «Известий».