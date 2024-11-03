Потепление следует: рынок прогнозирует снижение ключевой не раньше лета

Центробанк начнет снижать ключевую ближе к июню 2025 года, следует из консенсус-прогноза «Известий». Аналитики ухудшили свои ожидания — раньше предполагалось, что цикл смягчения может начаться уже в I квартале. За последнюю неделю Банк России ужесточил прогноз по средней ключевой в «Основных направлениях денежно-кредитной политики». А затем глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, еще раз проявила непреклонность. Помогает ли такая политика охладить инфляцию и больно ли высокие ставки бьют по экономике — в материале «Известий».
Когда Банк России начнет уменьшать ключевую ставку
Центробанк начнет понижать ключевую ставку к концу первого полугодия 2025 года, считают 11 из 15 опрошенных «Известиями» участников финансового рынка и аналитиков. Остальные четверо специалистов придерживаются еще более негативного прогноза — по их мнению, тренд на снижение начнется лишь во второй половине года. Сейчас ключевая составляет 21% — до этого уровня регулятор повысил ее в октябре с 19%.
Еще в конце октября аналитики ожидали снижения ключевой в I квартале 2025-го. Но за последнюю неделю ЦБ дал сразу несколько сигналов, из-за которых позиция рынка поменялась.
30 октября регулятор опубликовал «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на ближайшую трехлетку», где в базовом сценарии ставка ожидается на уровне 17−20% в следующем году. При этом в проекте документа, который появился в августе, показатель был гораздо оптимистичнее — от 14% до 16%.
Кроме того, на заседании в Госдуме 31 октября Эльвира Набиуллина достаточно резко отозвалась о возможности снижения ставок. Она заявила, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) — это не «прихоть» Банка России, а реакция на происходящее в экономике.
— Это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.
Она добавила: при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым.
Центробанк и ранее сигнализировал о готовности к дальнейшему ужесточению свой денежно-кредитной политики. Еще на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в октябре Эльвира Набиуллина отметила, что повышение ставки в декабре до 23% возможно. Тогда она также сказала, что максимальной точки для ключевой не существует.
Что позволит ЦБ снижать ключевую ставку
Основная цель, ради которой ЦБ повышает ключевую ставку — борьба с инфляцией. В сентябре, по данным регулятора, она была на уровне 8,6% годовых при таргете в 4%.
При этом предыдущие подъемы ключевой ставки уже отражаются в динамике кредитования. Выдачи розничных займов в июле-августе замедлились, отмечала Эльвира Набиуллина. При этом корпоративные заимствования продолжают расти, прибавив 10,6 трлн рублей за девять месяцев 2024-го.
Высокие ставки переводят экономику из потребительского цикла в сберегательный, и многие процессы начинают охлаждаться, пояснил начальник отдела инвестиционного консультирования Ренессанс Банка Максим Капустин. Он уточнил: население не берет кредиты и не покупает товары, а начинает больше сберегать на депозитах и в облигациях. После этого происходит стабилизация спроса и дальнейшее понижение цен на товары и услуги.
При этом рост цен в России вызван не только высокой потребительской активностью (люди берут кредиты и больше покупают, из-за чего продавцы могут позволить повышать цены). Есть и другие факторы — увеличение издержек производства и растущие госрасходы, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. На них регулятор повлиять напрямую не может.
Для того чтобы ЦБ изменил характер своей денежно-кредитной политики, необходимы не просто первые признаки снижения инфляции, а устойчивый тренд к этому, добавила Наталья Мильчакова.
Максимальный эффект от ужесточения денежно-кредитных условий проявляется обычно через два-три квартала, пояснила главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова. Поскольку цикл повышения ЦБ начал в июле — первый эффект может быть заметен весной. К лету же потребительский спрос и кредитование должны замедлиться, считает эксперт.
Есть ли риски для экономики из-за высокой ключевой
Регулятор считает необходимым проводить более жесткую ДКП для того, чтобы компенсировать проинфляционные факторы в экономике, которые находятся вне зоны его контроля, считает Ольга Беленькая из ФГ «Финам». Однако это может привести к негативным последствиям в тех отраслях, которые зависят от рыночного финансирования.
— Риск состоит в том, что высокий уровень ключевой вместе с повышением налоговой нагрузки на бизнес с 2025 года может привести к сокращению частных инвестиций и, возможно, к закрытию части бизнеса, — пояснила Ольга Беленькая.
Увеличение ставки окажет негативное влияние на компании с повышенной долговой нагрузкой, отметила Марина Никишова из банка «Зенит». Недоступность кредитов для многих организаций, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к снижению рентабельности, замедлению инвестиционного и экономического роста, добавила она.
Тем не менее, как заявляла Эльвира Набиуллина, пока кредитование юрлиц все еще растет, то есть даже высокие ставки не останавливают компании от того, чтобы брать ссуды на развитие.
Кроме того, высокая ключевая ограничивает потребительское кредитование, снижая покупательскую способность наиболее уязвимой части населения, полагает начальник отдела аналитического управления ООО «ББР Брокер» Никита Капустин. Из-за этого часть людей может обращаться к услугам кредиторов вне банковской сферы — это создаст предпосылки к росту теневой экономики, а также мошенничества.
По словам директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, высокая ставка — попытка сбалансировать сбережения и расходы в условиях расшатанных инфляционных ожиданий, но она не сможет решить структурные сложности, такие как перекосы на рынке труда и рост госрасходов.