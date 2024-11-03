Орбан оценил роль стран БРИКС в мировой экономике

«Неделю назад был саммит восточного мира в Казани. Это страны БРИКС: Китай, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР — они сейчас уже расширились, там более 10 стран, и все заседали в Казани. Это экономика восточного мира. Двадцать лет назад это бы не стало серьезной новостью, а сейчас доля этих стран по мировым экономическим показателям больше, чем экономика западного мира», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.