Облигации с доходностью до 36%: какие бонды купить осенью 2024 года

Объем рынка корпоративных облигаций за сентябрь вырос на ₽526,4 млрд, согласно данным сентябрьского обзора рисков финансовых рынков Банка России. В октябре он вырос еще на ₽512 млрд, по данным Cbonds. А если считать только рыночные размещения, то на ₽410,3 млрд, отметили в ИК «Иволга Капитал». Всего долг российских компаний перед инвесторами достиг ₽28,86 трлн.
Доходность индекса Мосбиржи корпоративных облигаций RUCBCPNS в сентябре выросла на 0,89 п.п., с 19,53% до 20,42%. В октябре индекс закрылся с доходностью 23,7%, а 2 ноября обновил исторический максимум показателя на уровне 23,96%.
В корпоративном сегменте наблюдается резкий всплеск размещений флоатеров, а инвесторы получили небывалую защиту от процентного риска, отмечают аналитики «Эксперт РА». Причем первичный рынок корпоративных облигаций, по расчетам агентства, в большей степени обеспечивали эмитенты наивысших рейтинговых категорий. Доля эмитентов «AAA» — «AA» за девять месяцев 2024 года (без учета замещающих облигаций) достигла 78%.
Количество эмитентов на облигационном рынке за девять месяцев 2024 года увеличилось до 190 против 161 по сравнению с прошлым годом. Приток имен на первичный рынок обеспечили в большей мере эмитенты наиболее рискованной категории «BBB+» — «B-». Их число выросло с 72 до 83, несмотря на то что расширение кредитных спредов и повышение ставок были наиболее существенными для такой категории заемщиков.
В сегменте ОФЗ также повышаются доходности и падают цены. Минфину приходится подстраиваться под запрашиваемые рынком премии, хоть он и не всегда с ним согласен. 30 октября Минфин разместил 14-летнюю бумагу с рекордной для длинных ОФЗ доходностью — 17,61% годовых, а в середине октября пятилетний выпуск тоже с рекордом для этой срочности — 18,42%.
Ведомство с начала этого года признало несостоявшимися 13 аукционов из 70 проведенных (без учета дополнительных размещений после аукциона). При этом за период с 2015 по 2023 год было отменено в общей сложности 18 аукционов.
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что такая динамика доходностей ОФЗ объясняется не только жесткой монетарной политикой, но и переоценкой ожиданий рынка.
Старший аналитик SberCIB InvestmentResearch Игорь Рапохин считает, что повышение доходностей ОФЗ связано с переоценкой ожидаемой траектории ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ на заседании 25 октября. Также у банков, которые являются основными покупателями госдолга, в последнее время повысилась стоимость привлечения нормативной ликвидности на сроки свыше 30 дней, что заставляет их учитывать дополнительную премию в ценах облигаций. «Мы допускаем, что рост доходностей продолжится в ближайшее время по мере того, как инвесторы готовятся к возможному сценарию дополнительных повышений ключевой ставки. В котировки рынка свопов уже заложено ее повышение до 23%, чего еще нельзя сказать об ОФЗ», — отметил эксперт.
Традиционно ключевая ставка влияет на рынок облигаций. Рынок ОФЗ часто заранее закладывает в цены и доходности не только фактическое изменение ставки, но и ожидания рынка. Чтобы облигации представляли интерес для инвесторов, предлагаемая по ним доходность должна быть выше, чем ключевая ставка. Соответственно, когда ключевая ставка растет, то растет и доходность по облигациям, а цены на них снижаются. Когда ключевая ставка понижается, то происходит обратный процесс — доходность по облигациям падает, а цены на долговые бумаги растут.
Главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев считает, время покупки длинных ОФЗ еще не пришло, поскольку на фоне жесткой риторики ЦБ есть вполне осязаемая возможность увидеть индексы облигаций еще ниже, а доходности по бондам еще выше. По словам эксперта, для размещения ликвидности сейчас логичнее всего выбирать короткие инструменты, неопределенность на рынке не благоволит длинным бумагам.
Какие облигации выбирают эксперты
Сохраняет консервативный взгляд на рынок и считает целесообразным инвестировать во флоатеры Константин Квашнин, руководитель направления долговые инструменты УК «Эра Инвестиций». Но также эксперт обращает внимание на выпуск ОФЗ-ПД 26234 с погашением в июле 2025 года: «Такой вариант подойдет для более консервативных инвесторов, которым важен постоянный купон».
Среди корпоративного сегмента Квашнин выделяет выпуски Газпром Нефть 003P-08R и ЕвразХолдинг Финанс 003P-01, называя решающими факторами для выбора деятельность этих компаний в ключевых секторах экономики, а также стабильный кредитный профиль эмитентов.
Владимир Корнев, аналитик «Цифра брокер», отмечает, что в текущих условиях инвестиционно-привлекательных идей на рынке немного. Свой выбор он останавливает на корпоративных флоатерах с привязкой купона к ставке Банка России. При этом, по его мнению, лучше выбирать ликвидные бумаги с высоким рейтингом, желательно ААА, например, РусГидро БО-П12. «Ближе к концу года, по мере того, как рынок учтет в ценах повышение ставки, можно рассмотреть к покупке ряд выпусков с фиксированным купоном с рейтингами от А+ до АА- и дюрацией 1−3 года», — резюмирует аналитик.
Аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов также поддерживает тезис о том, что сегодня наиболее безопасными выглядят короткие бумаги. Рекомендацией эксперта стал флоатер ОФЗ-ПК 290014 с погашением в марте 2026 года.
Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков также выделяет к покупке короткие флоатеры до полутора лет включительно, например, АЛРОСА-001Р-02 и Россельхозбанк-БО-02−002Р. «В ситуации длительного периода жесткой ДКП облигации с переменным купоном являются приоритетным инструментом», — дает комментарий аналитик.
Категории инвесторов, которые предпочитают облигации с фиксированным купоном, могут рассмотреть вариант с покупкой коротких облигаций (менее трех месяцев) и последующими перевложениями в аналогичные бумаги, чтобы иметь возможность более гибко реагировать на развороты ДКП, по мнению Николая Ряскова.
Перспективы рынка корпоративного долга
Высокие риски еще одного повышения ключевой ставки в этом году в сочетании с вероятным ухудшением кредитного качества эмитентов из-за высоких процентных расходов будут создавать достаточно тревожный настрой на долговом рынке, считает Игорь Галактионов. Также эксперт напоминает, что в ближайшие месяцы рынок будет штормить, а настроения могут улучшиться только если рынок увидит признаки перелома растущего тренда ставок, инфляции и кредитования.
Николай Рясков сохраняет позитивный взгляд на рынок, несмотря на текущие реалии. «Новая ставка в 21% не окажет существенного влияния на рынок, хотя повышение ставки в октябре оказалось выше консенсус-прогноза, рынок достаточно быстро учел в ценах ужесточение ДКП. Флоатеры абсорбируют повышение ставки и позволят инвесторам зарабатывать на высоких ставках и далее», — говорит эксперт.
Константин Квашнин видит перспективы долгового рынка до конца года незавидными. «В части корпоративных бумаг, компании продолжат размещение флоатеров, только теперь конкуренция за ресурсы обострилась. Все же новых средств не так уж много и ликвидность рынка сильно истощилась. Мы уже видим расширение спредов относительно ключевой ставки (КС) или RUONIA. Полагаем что в скором времени спреды для первого эшелона будут уже 1,5 п.п. к КС, а второй эшелон вынужден будет занимать по КС+2.5−3 п.п.», — резюмирует аналитик.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
Топ-10 высокодоходных корпоративных облигаций
«РБК Инвестиции» сделали подборку высокодоходных корпоративных облигаций — пять с фиксированным купоном и пять с плавающим купоном.
Такое распределение рассчитано как на инвесторов с низким уровнем толерантности к риску и выбирающих постоянную доходность, так и на инвесторов, которые готовы вложиться во флоатеры, в полной мере реагируя на текущие реалии рынка. Среди флоатеров выбраны бумаги с привязкой купона к ставке однодневного межбанковского кредитования в российских рублях (RUONIA), так как они доступны для покупки неквалифицированным инвесторам.
В ренкинг были отобраны надежные эмитенты с кредитным рейтингом компании/выпуска не ниже A+.ru (по национальной шкале агентства НКР), не ниже А+ (по национальной шкале агентства АКРА) и/или не ниже ruA+ (по национальной шкале «Эксперт РА»). Доходность, цена и накопленный купонный доход (НКД) указаны на 1 ноября 2024 года, согласно данным Мосбиржи.
Топ-5 высокодоходных корпоративных облигаций с постоянным купоном
1. Группа компаний Самолет, выпуск БО-П13 (СамолетP13).
ISIN: RU000A107RZ0.
Дата погашения: 24.01.2027.
Дата оферты: 03.02.2026.
Доходность: 36,84%
Купон: 14,75% (ежемесячный).
Накопленный купонный доход: ₽10,91.
Цена облигации: 84,5%
Рейтинг: компании — АКРА А+ (RU), НКР A+.ru, рейтинг выпуска — АКРА А+ (RU).
2. АФК Система, 001P-09 (Система1P9).
ISIN: RU000A1005L6.
Дата погашения: 21.02.2029.
Дата оферты: 02.03.2026.
Доходность: 31,64%
Купон: 11,3% (2 раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽20,43.
Цена облигации: 81,85%
Рейтинг: компании — АКРА АА- (RU), Эксперт РА’ruAA-, рейтинг выпуска — АКРА АА- (RU), Эксперт РА" ruAA-
3. ГТЛК, 001P-17 (ГТЛК 1P-17).
ISIN: RU000A101QL5.
Дата погашения: 14.05.2035.
Дата оферты: 28.05.2026.
Доходность: 30,47%
Купон: 7,44% (4 раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽13,86.
Цена облигации: 75,49%
Рейтинг: компании — АКРА АА- (RU), рейтинг выпуска — АКРА АА- (RU).
4. Каршеринг Руссия, 001Р-02 (iКарРус1P2).
ISIN: RU000A106A86.
Дата погашения: 22.05.2026.
Доходность: 30,13%
Купон: 12,7% (4 раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽24,70.
Цена облигации: 82,23%
Рейтинг: компании — АКРА А+ (RU).
5. МЕДСИ, 001P-02 (Медси 1P02).
ISIN: RU000A105YB1.
Дата погашения: 25.02.2038.
Дата оферты: 16.03.2026.
Доходность: 26,6%
Купон: 10,35% (4 раза в год).
Накопленный купонный доход: ₽14,46.
Цена облигации: 84,73%
Рейтинг: компании — АКРА АА- (RU), Эксперт РА’ruAA-, рейтинг выпуска — АКРА АА- (RU), Эксперт РА" ruAA-
Топ-5 высокодоходных корпоративных облигаций с плавающим купоном.
RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это средняя процентная ставка однодневных кредитов или депозитов) в рублях для банков. Расчетом ставки занимается Банк России.
Ставка RUONIA — 20,37%, по состоянию на 1 ноября.
1. РЕСО-Лизинг, БО-06 (РЕСОЛизБ06).
ISIN: RU000A1049Y7.
Погашение: 11.12.2025.
Ставка: RUONIA + 220 б.п.
Накопленный купонный доход: ₽75,89.
Цена: 98,75%
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год.
Рейтинг: компании — «Эксперт РА» ruAA-, рейтинг выпуска — «Эксперт РА» ruAA-
2. ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 (ВЭБP-31).
ISIN: RU000A1042W6.
Погашение: 18.10.2028.
Ставка: RUONIA + 155 б.п.
Накопленный купонный доход: ₽5,55.
Цена: 97,73%
Периодичность выплаты купона: 4 раз в год.
Рейтинг: компании — АКРА AAA (RU), «Эксперт РА» ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU).
3. Россельхозбанк, БO-02−002P (РСХБ2Р2).
ISIN: RU000A0JXE06.
Дата погашения: 08.05.2026.
Ставка: RUONIA + 150 б.п.
Накопленный купонный доход: ₽3,29.
Цена: 98,23%
Периодичность выплаты купона: 12 раз в год.
Рейтинг: компании — АКРА AA (RU), НКР AA+.ru, рейтинг выпуска — АКРА AA (RU).
4. ДОМ.РФ, 002Р-01 (ДОМ2P1).
ISIN: RU000A105MN1.
Погашение: 22.09.2027.
Ставка: RUONIA + 135 б.п.
Накопленный купонный доход: ₽20,69.
Цена: 100,24%
Периодичность выплаты купона: 4 раза в год.
Рейтинг: компании — АКРА AAA (RU), «Эксперт РА» ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU), «Эксперт РА» ruAAA.
5. РЖД, серия 001Р-28R (РЖД 1Р-28R).
ISIN: RU000A106ZL5.
Погашение: 20.09.2030.
Ставка: RUONIA + 120 б.п.
Накопленный купонный доход: ₽11,80.
Цена: 97,26%
Периодичность выплаты купона: 12 раз в год.
Рейтинг: компании — АКРА AAA (RU), «Эксперт РА» ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU).