Облигации с доходностью до 36%: какие бонды купить осенью 2024 года

Старший аналитик SberCIB InvestmentResearch Игорь Рапохин считает, что повышение доходностей ОФЗ связано с переоценкой ожидаемой траектории ключевой ставки и жесткой риторики ЦБ на заседании 25 октября. Также у банков, которые являются основными покупателями госдолга, в последнее время повысилась стоимость привлечения нормативной ликвидности на сроки свыше 30 дней, что заставляет их учитывать дополнительную премию в ценах облигаций. «Мы допускаем, что рост доходностей продолжится в ближайшее время по мере того, как инвесторы готовятся к возможному сценарию дополнительных повышений ключевой ставки. В котировки рынка свопов уже заложено ее повышение до 23%, чего еще нельзя сказать об ОФЗ», — отметил эксперт.