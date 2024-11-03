Как «кредитная сознательность» россиян упала до минимума за четыре года

За последние годы выше всего этот уровень был в конце 2021 года (тогда он достиг 1,86) и в конце 2023 года — 1,83.
Индекс кредитной сознательности — это математическая модель, разработанная аналитиками «Скоринг Бюро» на основе данных о платежном поведении клиентов российских банков при выплате кредитов. Учитываются любые виды необеспеченных ссуд. Индекс оценивает качество кредитного портфеля банков, которые передают информацию об обслуживании ссуд розничными заемщиками в это БКИ. Рост индекса означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается, а снижение — ухудшение платежной дисциплины.