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Как «кредитная сознательность» россиян упала до минимума за четыре года

Уровень кредитной сознательности россиян за третий квартал 2024 года значительно снизился, до 1,51 пункта, следует из расчетов бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это минимум по крайней мере с середины 2020 года — тогда во время пандемии коронавируса он падал до 1,35 по итогам второго квартала.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

За последние годы выше всего этот уровень был в конце 2021 года (тогда он достиг 1,86) и в конце 2023 года — 1,83.

Индекс кредитной сознательности — это математическая модель, разработанная аналитиками «Скоринг Бюро» на основе данных о платежном поведении клиентов российских банков при выплате кредитов. Учитываются любые виды необеспеченных ссуд. Индекс оценивает качество кредитного портфеля банков, которые передают информацию об обслуживании ссуд розничными заемщиками в это БКИ. Рост индекса означает, что кредитное поведение банковских клиентов улучшается, а снижение — ухудшение платежной дисциплины.