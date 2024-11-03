Как «кредитная сознательность» россиян упала до минимума за четыре года

Уровень кредитной сознательности россиян за третий квартал 2024 года значительно снизился, до 1,51 пункта, следует из расчетов бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро» (есть у РБК). Это минимум по крайней мере с середины 2020 года — тогда во время пандемии коронавируса он падал до 1,35 по итогам второго квартала.