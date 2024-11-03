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Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Большинство вкладчиков в России (63%) старше 45 лет, это объясняется тем, что именно люди в зрелом возрасте склонны к более осторожному финансовому поведению, говорится в исследовании банка «Новиком», с которым ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Больше половины вкладчиков (63%) составляют люди старше 45 лет… Такие показатели объясняются тем, что с возрастом клиенты переходят к более осторожной стратегии в отношении финансов», — следует из данных банка за январь-октябрь 2024 года.

Указывается при этом, что доля вкладчиков в возрасте от 30 до 45 лет составляет 31%, от 20 до 30 лет — 6%, а вот тех, кто младше 20 лет — меньше одного процента. Год назад ситуация была схожей.

В банке добавили также, что повышение процентных ставок по вкладам после решений ЦБ по денежно-кредитной политике стало привлекать больше людей всех возрастов к оформлению депозитов.

Так, в самой кредитной организации с начала года количество открытых вкладов выросло более чем на 37%.