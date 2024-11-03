Грузия закупила у России рекордный объем газа

Грузия за январь—сентябрь 2024 года импортировала российский газ на $90,1 млн, что на 6,5% больше показателей за аналогичный период в прошлом году, следует из данных грузинской статистической службы, на это обратило внимание «РИА Новости».
По подсчетам агентства, объем проданного Грузии российского газа за три квартала — максимальный за время ведения статистики с 2009 года.
За весь прошлый год Грузия импортировала из России 486 тыс. т газа, что на 16,54% (69 тыс. т) больше результатов 2022 года. Стоимость импорта составила $110 млн, что на 18% ($19 млн) больше показателя 2022-го. Всего Грузия в 2023-м купила 2,25 млн т газа, основным поставщиком выступил Азербайджан (78,47%), Россия на втором месте с 21,53%, а на третьем с незначительной долей Иран — 0,0033%.
Комментируя возросший объем импорта газа из России, грузинское Минэкономики пояснило, что тенденция связана с растущим спросом на газ в республике, а из Азербайджана импортируется столько топлива, сколько позволяют технические и юридические условия. «Импорт газа из России осуществляется только в минимально необходимом объеме и в основном используется для восполнения и поддержания баланса газовой отрасли, преимущественно в зимний период, когда потребление максимально», — подчеркнули в министерстве.
Россия поставляет в Грузию газ по магистральному трубопроводу «Север — Юг», по нему же топливо поступает в Армению. До 2015 года Грузия получала 10% от общего объема поставок в Армению за транзит по своей территории, но с тех пор республика получает оплату в деньгах, а сумма не раскрывается.