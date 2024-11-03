Грузия закупила у России рекордный объем газа

За весь прошлый год Грузия импортировала из России 486 тыс. т газа, что на 16,54% (69 тыс. т) больше результатов 2022 года. Стоимость импорта составила $110 млн, что на 18% ($19 млн) больше показателя 2022-го. Всего Грузия в 2023-м купила 2,25 млн т газа, основным поставщиком выступил Азербайджан (78,47%), Россия на втором месте с 21,53%, а на третьем с незначительной долей Иран — 0,0033%.