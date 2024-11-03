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Грузия увеличила импорт природного газа из России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объемы импорта Грузией природного газа из России за первые три квартала этого года выросли до максимальных за все время за этот период 90,1 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные грузинской статслужбы.

Источник: Reuters

Так, по итогам января-сентября текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России составили 90,1 миллиона долларов, что на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее. Это стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года.

В том числе по итогам сентября закупки составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года.

Всего по итогам прошлого года Грузия купила у РФ природного газа на 110,3 миллиона долларов.

При этом с 2020 года Грузия покупала природный газ только у России и Азербайджана, раньше она еще приобретала его у Армении. В текущем году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.