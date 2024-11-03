Грузия увеличила импорт природного газа из России

Так, по итогам января-сентября текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России составили 90,1 миллиона долларов, что на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее. Это стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года.