Грузия увеличила импорт природного газа из России

Так, по итогам января-сентября текущего года суммарные объемы импорта Грузией природного газа из России составили 90,1 миллиона долларов, что на 6,5% больше, чем за такой же период годом ранее. Это стало максимальным объемом торговли на ту же дату за все время ведения статистики с 2009 года.
В том числе по итогам сентября закупки составили 589,8 тысячи долларов, что в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре прошлого года.
Всего по итогам прошлого года Грузия купила у РФ природного газа на 110,3 миллиона долларов.
При этом с 2020 года Грузия покупала природный газ только у России и Азербайджана, раньше она еще приобретала его у Армении. В текущем году импорт из Азербайджана составляет 160,2 миллиона долларов, а по итогам всего прошлого года — 313,5 миллиона.