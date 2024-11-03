Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ решит повысить квоты на добычу нефти

При этом само решение отложить повышение квот на добычу значительно не поднимет цены на нефть, считает Юшков. Рынок, по его словам, понимает, что сейчас никакого повышения не будет. «Здесь это, скорее, работает в обратную сторону. Если бы объявили о росте добычи, тогда цена мгновенно снизилась бы. Это был бы определенный шок для рынка. А когда объявят, что не будут повышать, думаю, существенно это ни на что не повлияет. Какого-то скачка вверх не стоит ожидать», — заключил он.